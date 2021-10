El legado inmortal de Michael Jackson

Cantaba y bailaba como los ángeles y marcó un estilo único con sus letras, coreografías e indumentarias. El rey del pop nació para deslumbrar y logró lo que nadie había conseguido, convertirse en leyenda.

El mundo entero sigue aún recordando canciones como Bad, Beat it, Billie Jean o Smooth Criminal, pero si hay algo que rememoran sus seguidores es su último lanzamiento en vida como solista, Invincible, hace exactamente 20 años.

El 30 de octubre de 2001, el de indiana sacaba a la luz su disco más futurista y arriesgado, justo ocho años antes de su muerte y cuatro después de su último trabajo Blood On The Dance Floor (1997).

Las miradas de todo el planeta estaban pendientes de Michael Jackson y su Invincible, un CD que había tenido una millonaria inversión de 30 millones de dólares y cuyos productores querían rentabilizar; además, sus fans estaban ansiosos por descubrir cómo sería la música del rey del pop en el nuevo siglo recién estrenado. La tensión era francamente alta.

El disco, de 16 pistas y 77 minutos de duración, salió a la venta en cinco colores, uno de ellos el normal gris y los otros cuatro de edición limitada -azul, rojo, amarillo y verde-.

Las cosas no funcionaron como hubiese querido Michael y con todos los medios pendientes del posible éxito o fracaso del nuevo estilo de Jacko, el albúm se estrelló y terminó tildado de decepcionante, y eso a pesar de haber vendido 7,5 millones de copias en todo el mundo.

Uno de los errores o de los aciertos de Jackson en Invincible fue su equipo, se rodeó de caras del R&B contemporáneo, además de aglutinar estilos que iban desde el pop al rap, pasando por el hip hop, las baladas y el rock. El objetivo era presentar un sonido de nueva era, pero sin olvidar el toque clásico de la música del autor de Thriller.

De hecho, los expertos coinciden en apuntar años después que su último disco como solista era un trabajo «muy de Michael Jackson, sobre todo en las melodías de las pistas vocales».

El álbum contiene igualmente aportaciones de algunos de los más prestigiosos productores de la industria musical internacional de ese momento, como Baby Face, Dr. Freeze y, sobre todo, Rodney Jerkins, productor de Mariah Carey, Jennifer López o las Spice Girls.

El tiempo todo lo cura

A pesar de los malos augurios de entonces y del supuesto fracaso del disco, fueron muchos los responsables de la industria musical que apostaron por ese elepé. «Invincible contiene algunos de los mejores trabajos de Michael Jackson hasta la fecha», comentó el CEO de Sony Music International en 2001, Thomas D. Mottola, quien añadió que «Michael continúa creciendo como artista y ha creado, junto a un increíble grupo de autores y productores, un trabajo destinado a tener su sitio entre las más grandes grabaciones de la Historia del pop».

Dave Glew, de Epic Records, opinaba exactamente lo mismo: «Como cantante, compositor, productor, arreglista y músico, Michael Jackson es uno de los grandes talentos que más ha influido en numerosos artistas de la música grabada. El lanzamiento de su nuevo disco es un acontecimiento global», comentaba entonces.

Con el tiempo, la historia les dio la razón, a ellos y a muchos más que pensaban como Mottola y Glew. Invincible se convirtió después de la muerte de rey del pop en un disco de éxito, aunque fuera ya demasiado tarde. Reentró en las listas de decenas de países, llegando de nuevo al top 10 con temas como You Rock My World (con una introducción de Chris Tucker), Unbreakable (la canción más potente del disco) o las baladas Break of Dawn y Butterflies.

Michael y Xscape, las esencias póstumas

Tras la muerte de Michael Jackson el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, a causa de una sobredosis de medicamentos, fue la Fundación Michael Jackson (The Michael Jackson Estate) -el fondo que gestiona la herencia del artista- la encargada de realizar un inventario de los temas en los que el cantante estaba trabajando. Para ello, utilizó los planes que Michael había dejado en sus notas, grabaciones y las ideas que había compartido para realizar la producción y edición de un nuevo álbum póstumo con temas inéditos. El resultado fue Michael (2010), un trabajo que contiene temas como Breaking News, que fue grabada originalmente en 2007 en Nueva Jersey y se terminó después de la muerte del cantante en 2009, o Hold My Hand, un dueto con el cantante estadounidense de origen senegalés Akon.

Cuatro años después de Michael llegó Xscape, el segundo álbum póstumo de estudio del creador de Bad. Este CD, que surgió a partir de los demos que dejó grabados, incluye ocho temas inéditos, entre ellos el sencillo Love Never Felt So Good, una trabajo coescrito con Paul Anka y que mantiene ese toque retro y tranquilo de los temas de antaño. También incluye varios descartes que realizó Jackson para otros discos como Loving You, Do You Know Where You Children Are y Slave To The Rhythm.