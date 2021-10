«Me he sentido valorada desde que llegué al club»

La madrileña Sara López debutaba el pasado sábado en el banquillo del Príncipe de Asturias como técnica titular del Tubos Aranda la destitución oficial de Alberto Suárez. Un escenario que le llegaba prácticamente de improviso, pero que la técnica capitalina ha sabido capear con tablas certeras a pesar de su tremenda juventud.

Ha superado su primer reto con nota. Debut y victoria.

Pues sí. Y la verdad que estamos muy contentos porque el partido fue como nosotros pensamos que iba a transcurrir. Así que satisfechos por el resultado y también porque el ambiente en el pabellón estuvo muy muy bien.

Imagino que el equipo lo necesitaba para pasar página después de unas semanas un tanto complicadas.

Las victorias las necesitan todos los equipos, pero sí que es verdad que, según estábamos, lograrla a nosotros nos iba a dar un impulso mayor. Por eso, los dos puntos nos han servido para coger fuerzas y afrontar ahora el resto de la liga que está por venir.

¿El hecho ha sido extensible también a usted para empezar a trabajar más tranquila?

Hay que reconocer que una victoria da un subidón a todo el mundo, pero nunca debe ser una justificación para trabajar con más ganas o fuerzas. Yo creo que, aunque el partido se hubiera dado mal, el trabajo por mi parte está claro que iba a ser el mismo. Al final hay que tener en cuenta que la liga va a ser igualadísima y que para nosotros cada fin de semana va a ser una final. Debido a ello, nuestro trabajo tiene que ser constante independientemente de los resultados.

Hablando de finales, le van a quedar varias. El club le ha depositado su confianza en usted hasta el final de liga...

En mi caso, desde que llegué aquí siempre me he sentido muy valorada. Así que si la decisión del club hubiese sido traer a alguien, yo lo hubiera entendido perfectamente y me hubiera sentido igual. Ahora, hay que reconocer que es un punto más a tener en cuenta, porque sí que es verdad que es una demostración más de confianza.

Sé que no le gustan las efemérides, pero se ha convertido en la primera entrenadora en la historia del club. ¿Qué valoración le merece?

Ninguna, porque al final me parece un dato insignificante. Es pura estadística. A nivel de méritos deportivos no dice nada. Estaba yo al mando del equipo como podía haber estado otra persona. No tiene nada que ver el tema de que sea la primera, la segunda, o la quinta, así que a esos datos no les doy importancia.

En alusión a esa estadística precisamente, cabe destacar que hay menos entrenadoras que entrenadores. ¿Indica que es más difícil llegar?

No lo puedo valorar, la verdad. Es verdad que hay bastantes menos licencias femeninas y eso influye, evidentemente…, pero no sabría decir si es más difícil o no. Yo lo que sí puedo decir es que soy una entrenadora afortunada porque nunca me han negado ninguna oportunidad en ningún aspecto de mi trabajo.

Volviendo a lo deportivo, llega de Primera. ¿Ha notado diferencias entre categorías a la hora de trabajar y preparar partidos?

Pues sí y no a la vez. Al final depende de la profesionalidad de cada uno. Estoy convencida de que hay muchísimos técnicos en Primera o Plata femenina que se curran tanto o más los partidos que otros de Plata masculina, Asobal o División de Honor femenina, pero ya digo, eso va ya en la personalidad propia. Sí que es verdad que al final en cuestiones de juego cambian los estilos quizás un poco, pero lo que es la forma de trabajar y dedicarle tiempo, eso va en cada uno.

En cuanto a estilo se refiere, ¿cuál busca imponer?

Pues la verdad que a mí me gusta más defender un poco más abierto que cerrado, pero también es porque vengo de trabajar con la base, donde al final esas defensas son casi obligatorias para la formación de jugadores. Lo que sí que me gusta, por ejemplo, es que los equipos corran, así que ahí sí que optaremos por arriesgar un poco más en defensa que antes.

Próximo parada, el primer derbi burgalés de la historia. ¿Ha cambiado algo en el trabajo semanal?

No. Para nosotros éste tiene que ser un partido más. Igual de importante a nivel de actitud y resultados que el resto, porque los puntos son iguales contra Burgos que contra otro. Ahora bien, a nivel de entorno sí puede suponer un punto extra de motivación.

Por último, ¿algo que decir a la afición para que se anime a viajar el domingo?

A nuestra afición, por suerte, y en eso somos muy afortunados, no tenemos que alentarles para que nos sigan porque ya está dispuesta a darnos su apoyo allá donde vayamos, así que sólo puedo decirles que sigan en esa línea, porque para nosotros es muy importante. Más de lo que ellos se piensan. Eso, y que estamos deseando verles en el Príncipe de Asturias, en Burgos, o donde sea que nos toque competir en el futuro.