El HUBU cumple con el trámite que motivó la denuncia médica

La dirección del HUBU comunicó el viernes que el día 16, miércoles, habrá elecciones para recomponer la Junta Técnico Asistencial (JTA) del hospital, un paso que debería haber dado antes de iniciar el proceso de renovación de jefaturas de servicio para que se ajustara a lo establecido en la normativa. Esta Junta, un órgano de asesoramiento a la dirección en lo asistencial y de participación de los profesionales en decisiones que les conciernen, tiene que proponer a uno de los vocales de los tribunales ante los que los aspirantes a una plaza de jefe (tanto de servicio como de unidad) han de defender sus proyectos de gestión.

La ley establece que la JTA debe reelegirse cada dos años y en el HUBU lleva más de un lustro sin recomponerse (desde 2013), con integrantes que no han sido escogidos por los profesionales mediante votación directa;un hecho que el Colegio de Médicos de Burgos (Combu) recordó a la dirección del hospital en invierno, cuando el proceso de renovación de jefaturas se aceleró con la convocatoria de las plazas de responsable de Radiología, Ginecología, Anestesiología y Oncología Médica.

En febrero, de forma amistosa, el Combu pidió que se paralizaran las convocatorias de plazas hasta que la JTA se constituyera de acuerdo a lo establecido. No tuvo éxito, por lo que en marzo optó por presentar un recurso de reposición ante la Junta, solicitando a Sacyl que «regularizara el proceso» y tampoco hubo cambios: el mecanismo para cubrir las cuatro plazas citadas siguió en marcha sin más alteración que el incremento de la puntuación que se le daba al currículo de los aspirantes (de un 5% pasó a un 30%, también por reclamación expresa del Colegio de Médicos y del sindicato médico CESM, que tildaron de «tomadura de pelo» o «casi humillante» el baremo).

Dado que los intentos amistosos no surtieron efecto, el Colegio de Médicos dio en mayo el paso de denunciar ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid a la Gerencia Regional de Salud (Sacyl)y a su responsable, Manuel Mitadiel, por el proceso de renovación de jefaturas en Burgos. Mitadiel es la persona que firma la convocatoria de cada plaza en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) y el Combu defiende que, en tanto en cuanto uno de los vocales de los tribunales (que se publican en el BOCyL a la vez que la plaza en cuestión) no haya sido propuesto por una JTA elegida por los profesionales conforme a lo establecido en el decreto que regula los hospitales, la convocatoria no se ajusta a la normativa.

Dos semanas. La discrepancia, por lo tanto, no está en el proceso en sí (que en lo relativo a los nombramientos de jefes mediante libre designación debe desarrollarse cada cuatro años porque así lo dice la normativa autonómica), sino en la falta de participación de los profesionales en ello. Y el Combu considera prioritario defender los órganos de participación de los trabajadores en las instituciones sanitarias, así como la legalidad y transparencia de esta renovación, que ya ha provocado relevos en Cirugía General, Rehabilitación, Radiodiagnóstico, Ginecología y Oncología Médica. Falta por publicarse el nombramiento de la persona que sucederá a Florencio Mediavilla al frente de Anestesiología, a pesar de que los aspirantes defendieron sus proyectos antes que los de Oncología. Y aún no saben nada.

Una de las razones esgrimidas por el Colegio de Médicos para exigir de forma reiterada que los relevos en jefaturas se paralizaran hasta que se votara una nueva Junta Técnico Asistencial es que solo se tarda dos semanas en regularizarla: primero se presentan candidaturas (podrá hacerse hasta las 15.00 horas del jueves 10), luego se hace público el censo y las candidaturas válidas (el 14 de junio, lunes) y, por último, se vota (el miércoles 16, de 08.00 a 16.00 horas). A esto, el Colegio de Médicos añadió que el HUBU disponía de espacio suficiente para organizar una votación con garantías en ese momento, de retroceso de la tercera oleada, que en Burgos no impactó como en Valladolid, Segovia o Palencia.

Ahora que la situación epidemiológica y asistencial es similar a la del verano pasado, la dirección médica del hospital ha dado el paso para regularizar este órgano. Y recordó que era uno de sus objetivos, pero que la pandemia había obligado a paralizarlo. La renovación de jefaturas se reactivó antes.