La nieve complica el tráfico por la N-120 en La Pedraja

La nieve dificulta a esta hora de la tarde el tráfico por la N-120 a la altura del puerto de La Pedraja, donde está prohibida la circulación de camiones y vehículos articulados por meteorología adversa. Una capa blanca cubre la calzada y el tránsito es lento en la zona, donde hay retenciones.

Cabe recordar que la provincia de Burgos se encuentra este martes en alerta por riesgo de nevadas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado el aviso naranja ante la previsión de acumulaciones de hasta 25 centímetros en el Sistema Ibérico (por encima de los 1.000, 1.100 metros) y de 15 centímetros en la Cordillera Cantábrica burgalesa. La Dirección General de Tráfico recomienda evitar los desplazamientos por carretera en esas zonas.

Esta mañana, durante cerca de una hora, la DGT ha prohibido la circulación de camiones y articulados por la autovía A-1, a la altura de Lerma, donde se han embolsado algunos vehículos por la meteorología adversa.

Cortado al tráfico de camiones La Pedraja por la nieve - Foto: F.L.D.

En la capital, el ambiente es invernal desde primera hora de la mañana, con temperaturas que no superan los 4 grados. La nieve no ha hecho acto de presencia, pero prácticamente no ha parado de llover durante todo el día.