Villarcayo y Mena lucharán por el Fondo de Cooperación

El cambio introducido por la Junta de Castilla y León para que los ayuntamientos de más de un millar de habitantes puedan acceder al cobro anual del Fondo de Cooperación Económica Local pilló el pasado verano por sorpresa a dos ayuntamientos de Las Merindades. Ni el de Villarcayo ni el del Valle de Mena conocieron a tiempo la orden publicada en el Boletín Oficial el 24 de julio que les daba de plazo hasta el 1 de septiembre para comunicar a la Junta en qué proyecto de inversión iban a gastar un dinero que hasta este año llegaba de forma directa a los ayuntamientos, sin tener que presentar documentación alguna ni indicar a qué lo iban a destinar. La Junta les ha comunicado que han "perdido el derecho al cobro" de 57.956 euros, Villarcayo, y 59.393 euros, el Valle de Mena, pero sus alcaldes anuncian que llegarán a los tribunales para luchar por ese dinero.

Sendas preguntas de los grupos municipales del PP en los plenos ordinarios celebrados el viernes desvelaron que tanto el Ayuntamiento de Villarcayo como el de Mena tienen, de momento, denegada la cantidad que les correspondía por los tributos recaudados por la comunidad englobados en el Fondo de Cooperación Económica Local. Los populares reprochan a los dos equipos de gobierno "haber perdido" este dinero, pero sus alcaldes aún consideran que puede llegar a las arcas municipales, porque no se ha agotado la vía judicial y van a ir hasta el final para evitar perderlo.

Las alegaciones de ambos ayuntamientos defienden que la Ley 10/2014 de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales está por encima del decreto de julio, de tal modo que el derecho al ingreso de ese dinero por la participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma está por encima de la decisión de ligarlo a inversiones que cumplieran los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El decreto de la Administración regional modificó la ley de 2014, de tal modo que el dinero tuviera que destinarse a medidas inversoras, "que impulsen y reactiven de manera urgente e inmediata la economía y el tejido social de la Comunidad, contribuyendo activamente a la recuperación económica y social de la crisis" que está provocando la pandemia.

Villarcayo y Mena lucharán por el Fondo de Cooperación

Pero ambos ayuntamientos están en desacuerdo con que los fondos que venían percibiendo de forma regular "pierdan absolutamente su naturaleza de participación en los ingresos de la Comunidad Autónoma para convertirse en una especie de subvención condicionada y tutelada por la Junta de Castilla y León". El alcalde de Villarcayo, Adrián Serna, destaca además como "este cambio de las reglas del juego" solo se publicó en el Boletín y no se notificó a los ayuntamientos, que se enteraron de los sucedido cuando, esta vez sí, se les notificó que se les denegaba el derecho al cobro del dinero. Además, recuerda como el plazo dado para presentar las memorias de los proyectos fue agosto, cuando la Administración está a medio gas.

dejadez. Serna admite que "desde el Ayuntamiento no se tuvo constancia de esta convocatoria de subvenciones cuando realmente la ley prohibe que se haya hecho este reparto de fondos de este modo". Frente a él, el portavoz del PP, Manuel Villanueva, considera que lo ocurrido es fruto de "la falta de interés y la dejadez". El edil popular se muestra muy crítico y señala que "el dinero, de momento, se ha perdido por no estar atentos" y ello a pesar de que la Federación de Municipios y Provincias a finales de agosto recordó a los ayuntamientos que se acababa el plazo, un extremo que también niega Serna. En cualquier caso, Villanueva lamenta que después de que "nuestro Ayuntamiento no se ha enterado de esta orden y hemos perdido 58.000 euros, encima la culpa es de la Junta de Castilla y León".

En el caso del Valle de Mena, el Consistorio, igual que el de Villarcayo, conoció la denegación del derecho a cobro en la primera semana de octubre y presentó alegaciones, que aún no ha recibido respuesta. Si es negativa, la alcaldesa, Lorena Terreros, asegura que "sin dudarlo, defenderíamos el dinero hasta el final en los tribunales". El Ayuntamiento de Villarcayo ha tenido además otro problema, porque la Junta rechazó sus alegaciones sin tan siquiera valorarlas, alegando que también habían llegado fuera de plazo. Serna explica que la Junta no tuvo en cuenta la fecha de salida de las alegaciones por vía electrónica y solo ha contabilizado la fecha de llegada del papel, lo que "incumple la propia normativa de la Junta sobre Administración electrónica".