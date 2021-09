Discrepancias sobre comparecientes en la comisión covid

La comisión de investigación sobre la gestión de la covid y las actuaciones en las residencias de mayores de la Comunidad durante la pandemia, constituida formalmente ayer con la elección de Pedro Pascual como presidente, arranca con divergencias de criterio en su objeto y en el listado de comparecientes, ya que PP y Cs quieren citar a Salvador Illa y Pablo Iglesias mientras el PSOE se centra en responsables de Castilla y León, como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

El médico y procurador de Por Ávila (XAV), Pedro Pascual, ejercerá de presidente, por lo que no podrá preguntar a los comparecientes,en la cuarta comisión de investigación en las Cortes en esta legislatura. En su apertura, PPy Cs rechazaron ya la propuesta socialista de nombrar un vicepresidente para que Pascual tuviera voz.

Los grupos abren ahora un trabajo interno de dos semanas para elaborar un plan de trabajo, que se tiene que aprobar por consenso, donde se detallará desde la petición de documentación hasta las comparecencias que se vayan a solicitar.

Los portavoces de PP y Cs en la comisión, Alejandro Vázquez y David Castaño, negaron su intención de alargar los trabajos y «distraer la atención» al plantear un «objetivo ambicioso» de iniciar la investigación desde el contexto de la pandemia, con las medidas tomadas y no tomadas, hasta la situación específica de las residencias autonómicas.

«Hoy es un buen día para Castilla y León, se abre el trabajo para saber qué ha sucedido en las residencias», afirmó la socialista Nuria Rubio, que criticó «las trabas» impuestas por los socios de gobierno para que no se creara y destacó «el empeño» de su partido para su constitución.

Vázquez y Castaño mantuvieron que la comisión debe llamar a Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo del Gobierno, como responsable del mando único de la política social y al exministro de Sanidad Salvador Illa, aunque reconocieron que aun es pronto y que el listado no se cierra a nadie.

Asimismo, ambos descartaron plantear la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que se comprometieron a un trabajo serio y huir de «una utilización partidista» de la comisión.

Llamar a todos

Por el contrario, el PSOE llamará «desde el primero hasta el último responsable que pueda aportar luz» para conocer lo que pasó en las residencias durante la pandemia, en las que han fallecido más de 2.000 mayores por covid o síntomas compatibles, además de casi otros 2.000 en hospitales.

«El presidente de la Junta es el máximo responsable de lo que sucede en Castilla y León», argumentó Rubio a la pregunta de si van a pedir la comparecencia de Alfonso Fernández Mañueco, además de las consejeras de Familia, Isabel Blanco, y de Sanidad, Verónica Casado. Añadió que tienen «claro el objeto» de la comisión.

La socialista subrayó que no se opusieron a la ampliación de la comisión planteada por PP y Cs para conocer la gestión del Gobierno en la pandemia, pero recalcó que las competencias están y han estado en la Comunidad.

El portavoz de Cs no dudó de la buena fe de las personas que han tomado las decisiones tanto en el Gobierno como en la Junta y la procuradora socialista, que no se sienten aludidos cuando los socios hablan de evitar «la utilización política», manifestó que no se trata de juzgar si hubo o no mala fe, sino de ver lo hecho y dirimir responsabilidades.