Los colegios profesionales respaldan la reforma sanitaria

Los colegios profesionales de veterinarios, médicos, farmacéuticos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y de la enfermería apoyaron ayer a la intención de la consejera de Sanidad,Verónica Casado, de reformar y reordenar la AtenciónPrimaria en Castilla y León. Tras un encuentro celebrado entre representantes de los profesionales y de la Consejería, la propia Casado aseguró que se siente «entendida» por los colegios profesionales para afrontar la reordenación y refuerzo de la Atención Primaria. En su opinión, están dispuestos a colaborar con su departamento en la puesta en marcha de una estrategia, cuya primera fase ya se ha desencadenado, aunque todavía no sea percibida por la población. «Su voz es clave, son nuestros interlocutores», afirmó tras mantener un encuentro de una hora y media con ellos. No obstante, del Colegio de Médicos solo acudió su representante de Valladolid, el resto y el autonómico, José Luis Díaz Villarig, no acudieron al encuentro, si bien Casado indicó que no lo tomaba como un plante, sino como una ausencia derivada de que tenían un foro en Santander.

De esta forma, la consejera explicó que ayer siguieron con las «conversaciones y explicaciones» de la estrategia de Atención Primaria, no del plan de reestructuración, que repitió no existe, y avanzó que su intención es reunirse también con los sindicatos, tras haberlo hecho ya con Satse, así como con las sociedades científicas, dentro de una apuesta por exponer las líneas de su propuesta para abordar de forma urgente cambios en el primer nivel asistencial.

No obstante, la consejera de Sanidad reconoció que le hubiera gustado contar con representantes provinciales de los colegios de médicos, porque reconoció que la situación y la organización en cada territorio es diferente. Sin embargo, precisó que los facultativos tienen mucho que decir en esta cuestión, pero añadió que no son los únicos que deben aportar sugerencias al respecto.

Así, en el caso de los psicólogos, indicó que están pendientes de la aprobación de la Estrategia Nacional de Salud Mental y la de Castilla y León.

«Si no se hace algo el problema se nos va», reiteró Casado, quien remarcó que la última proposición no de ley aprobada por las Cortes en el pleno de este miércoles blinda las líneas que están planteando dentro de un proyecto «muy ambicioso», que va a requerir –dijo– una inversión «importante de dinero», que pretende incorporar 1.500 profesionales y que apuesta por la digitalización, el trabajo en red y la conectividad de centros y profesionales.

Por ello, apeló a que entre todos puedan fortalecer las estructuras ya que, según indicó, se están tomando algunas medidas como son la dotación de unidades de soporte vital básico en toda la red de Puntos de Atención Continuada, la incorporación del helicóptero de vuelo nocturno, así como la contratación, que remarcó ya está en marcha. «Esto no lo ven las personas», dijo y por esto tienen «miedo y resistencia» ante el cambio.

Asimismo, Verónica Casado sostuvo que están «completamente abiertos» a recabar aportaciones de diferentes colectivos, pero explicó que esta estrategia de reordenación lleva impulsándose «muchos meses» e incluso años y es un proyecto «muy consensuado», que ahora plantea unas conclusiones tras el trabajo hecho con anterioridad.

De esta forma, la consejera remarcó que «no hacer nada, no es una opción» y defendió que el momento es «ahora», debido a que se pueden hacer cambios en la distribución de recursos y en la organización, ya que de lo contrario consideró que el sistema sanitario público, por el que destacó han peleado «muchos», podría estar «en riesgo».