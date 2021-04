«Nadie me ha visto como un dictador en 34 años de alcaldía»

Relevo en la Alcaldía de Castrillo de la Vega. Juan José Gutiérrez presentó ayer su dimisión «irrevocable» alegando motivos personales después de 34 años en el cargo, en los que asegura que «siempre» se ha guiado por la búsqueda de acuerdos.

«Cuando he tenido que tomar decisiones, las he consensuado. Se ha decidido entre todos. No creo que nadie me haya podido ver como un dictador, ni la oposición», subraya, recalcando que «siempre ha incorporado a personas de izquierdas» en sus listas, a pesar de que sus más de tres décadas como alcalde fueron bajo las siglas del Partido Popular.

Gutiérrez defiende que su retirada servirá para que los más jóvenes asuman las riendas. «Si llegamos al final de la legislatura y se propone hacer una candidatura nueva, al final pasará lo de siempre. Me dirán que si yo voy de número uno, ellos se apuntan conmigo. De esta forma, los jóvenes de la Corporación, que tienen ideas nuevas, no se escapan», precisa al respecto.

Desde estos momentos, la concejala Florence Amar ha asumido las riendas del Consistorio de manera temporal. «La dimisión de Juanjo me ha pillado por sorpresa», admitió, dejando claro que «por ahora» será alcaldesa en funciones. «Lo primero será poner en conocimiento de la Junta Electoral Central el tema. La alcaldesa en funciones convocará un pleno cuyo objeto será proceder a la toma de posesión del nuevo concejal y a la elección del nuevo alcalde-presidente», aseguró después Amar en la página de Facebook del Ayuntamiento de Castrillo de la Vega.

«Ha cambiado mucho». Gutiérrez, quien ayer dedicó una carta a los vecinos para comunicarles su retirada, recuerda «muchos buenos momentos». La mayoría, dice, marcados «por la ilusión». Cita, por ejemplo, la construcción de un centro médico, una residencia, la guardería, el polideportivo cubierto o la reforma de todo el Ayuntamiento. «El pueblo ha cambiado mucho en todos estos años», sostiene. En el lado contrario, lamenta especialmente la muerte de un vecino atropellado por un coche y la decisión de la Junta de Castilla y León de cerrar la residencia de Castrillo de la Vega.

En cualquier caso, dice que se retira con «la satisfacción del deber cumplido» y que ahora estará más con su familia: «Si me sobra tiempo, iré de voluntario a Cruz Roja».