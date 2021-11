Las Cortes piden un reparto justo del fondo para desempleo

Las Cortes de Castilla y León exigieron hoy al Gobierno central un reparto equitativo de los fondos vinculados a la lucha contra el desempleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial para que se expliquen "las razones por las que se castiga de nuevo" a esta Comunidad.

Así consta en la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular que contó con el "sí" de Ciudadanos, UPL y Por Ávila, el voto en contra de PSOE, Podemos y la procuradora no adscrita y la abstención de Vox, al no aceptarse la enmienda planteada de "respeto a la igualdad de todos los trabajadores".

La iniciativa popular fue defendida por la procuradora Amparo Vidal con el argumento de que el Real Decreto de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión bajo el título "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", castiga a Castilla y León.

Según Vidal, los proyectos de este Real Decreto no tienen "un encaje legal en ninguno de sus cinco supuestos" y "se vulnera" el reparto competencial, además de realizar una distribución "aleatoria" por importe de nueve millones a Navarra (tres millones), Extremadura, País Vasco y Valencia (dos millones).

En la misma línea, Blanca Delia Negrete (Ciudadanos) denunció un "agravio" y desigualdad en el reparto de unos "fondos a dedo que dejan fuera a Castilla y León", mientras "se beneficia" a tres comunidades, de ellas tres gobernadas por el PSOE y una cuarta, País Vasco, con "un socio preferente" del Gobierno.

La socialista Rosa Rubio emplazó a Amparo Vidal a acudir a los tribunales ante "un reparto fraudulento", preguntó si la distribución de la Junta a 70 municipios es transparente y "fraudulenta" y aseguró que la petición de un reparto bajo criterios de despoblación no lo practica el Ejecutivo de la Comunidad cuando las tres provincias más pobladas son las más beneficiadas en los presupuestos.

Rubio manifestó que el Real Decreto no altera los criterios de reparto de fondos de la Unión Europea, por lo que les acusó de "mentir" y de hacer "demagogia", al tiempo que rebatió los argumentos dados por la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota, en tal sentido.

"Vamos a votar no a una proposición no de ley que manipula la realidad para hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, son unos desleales", concluyó la procuradora socialista, después de incidir en que Castilla y León es la segunda comunidad que recibe más dinero por habitante de los presupuestos.

Por último, Amparo Vidal calificó de "grotesco y falso" que el PSOE les impute que no les interesan las personas de Castilla y León y argumentó que por ello reaccionan con iniciativas, como la de hoy, que insistió en que son "fraudulentas" y un "agravio" para la Comunidad.