El PP critica la reorganización de comisiones municipales

La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, ha mostrado el "total desacuerdo" de los populares con la propuesta de reorganización de las comisiones que ni siquiera prevé la posibilidad de que existan más concejales no adscritos este mandato, cuando es una probabilidad que está sobre la mesa en situaciones como la de Unidas Podemos, donde pudiera darse el caso de que el siguiente en la lista recogiese el acta de concejal pero no quisiese formar parte del grupo municipal de la formación morada.

Carolina Blasco ha recordado a la coalición del PSOE y Cs que el Ayuntamiento sumó hasta cinco concejales no adscritos durante el pasado mandato y pese a ello, no hubo que modificar el número de comisiones ni incrementar el gasto público.

Frente a la opción por la que se decanta el bipartito, cuya única intención era dejar al margen de algunas comisiones al edil no adscrito, el Partido Popular plantea que pueda asistir a las todas las comisiones y consejos como le reconoce la ley y la jurisprudencia porque no comparten la argumentación del informe en el que basan su propuesta, y de no aceptar esta opción, la creación de una única comisión que aborde los asuntos de Pleno, tal y como ya existen en otros ayuntamientos, en la que pudiera participar dicho concejal, dejando el resto de comisiones como estaban hasta el momento. Ante esta posibilidad, el equipo de Gobierno ha optado por duplicar todos los consejos ejecutivos con una comisión paralela que se reunirá con mucha frecuencia para abordar los temas que hasta ahora se analizaban en organismos como el Instituto Municipal de Cultura (IMC), el Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt), la Gerencia Municipal de Servicios Sociales o el Servicio Municipalizado de Deportes, ya que en ellas se deberán reunir para dictaminar, por ejemplo, de todos los reconocimientos extrajudiciales de crédito. "No se ha hecho con cabeza porque ni siquiera se ha pensado en este extremo", ha puntualizado Blasco.

La portavoz municipal popular ha querido aclarar, además, que la justificación legal defendida por el bipartito es cuanto menos "engañosa", ya que no ha cambiado ley alguna, y tampoco la posición de los diferentes tribunales superiores de justicia, ahora avalada por el Tribunal Supremo.

Por ello, y frente a la austeridad con la que el Partido Popular resolvió la situación de los cinco concejales no adscritos en el anterior mandato, Blasco ha condenado la gestión del que ya se ha convertido en el gobierno municipal "más caro de la historia y sin ningún resultado a la vista".