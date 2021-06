Arrestado por circular sin permiso de conducir por la BU-925

La Guardia Civil ha detenido a D.I.D. (37 años) como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por carecer del Permiso de Conducción, autorización que nunca había obtenido.

Los hechos ocurrieron días atrás en La Ribera, a las 6:30 horas de la mañana, cuando un turismo que circulaba por la carretera BU-925 fue sorprendido por una patrulla de seguridad ciudadana al realizar un adelantamiento antirreglamentario y prohibido a un vehículo pesado, por lo que fue parado por los agentes que se interesaron por el motivo de dicha maniobra.

Se solicitó la documentación personal al conductor para su identificación y la del vehículo; no obstante al requerirle el Permiso de Conducción, éste no pudo mostrarlo por no poseerlo, pues nunca antes había obtenido ningún tipo de autorización que le habilitase la conducción de vehículos a motor, como se comprobó en el terminal de la DGT.

D.I.D. resultó detenido y adicionalmente al delito contra la seguridad vial, tendrá que hacer frente a una posible sanción económica por la infracción observada; las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Instrucción de Salas de los Infantes.