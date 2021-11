JIM se muestra "convencido" de ganar al Burgos CF

El entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez 'JIM', ha resaltado que su equipo está en una situación "crítica". "Tenemos que ganar. Los empates no dan para estar arriba, pero si ganamos los empates nos darán mucho", ha añadido en la rueda de prensa previa al partido de este jueves contra el Burgos CF en El Plantío.

El técnico 'blanquillo' no ha querido calificar como final encuentro contra el conjunto castellanoleonés pero sí ha dicho que es "importantísimo". JIM ha explicado que, a pesar de que el equipo se encuentra en zona de descenso, en la suma de todas las jornadas transcurridas ve más cosas positivas que negativas, pero que también es consciente de que la situación "no engaña" y que no se pueden poner "paños calientes". "Se trata de ganar. La línea del equipo me hace sentirme muy positivo y estoy convencido de que nos traeremos la victoria de Burgos", ha destacado.

El preparador alicantino opina que, para lograrlo, la plantilla tiene que ser "muy fuerte" en el aspecto mental porque hay veces que se dan situaciones que no se entienden pero que ocurren. El técnico del Real Zaragoza ha desvelado que después de que se les escapara la victoria contra el Mirandés en el minuto 95 el equipo había estado "fastidiado" porque se veían con el partido ganado, pero que para el enfrentamiento de El Plantío están todos los jugadores al cien por cien.

A este respecto, ha lamentado que les haya ocurrido lo mismo en dos partidos consecutivos, que se les escapara la victoria al final, pero que es algo que sucede en el fútbol y, a este respecto, ha recordado que en la jornada de este pasado martes se dio esa circunstancia en dos de los tres encuentros disputados.

El preparador del equipo maño ha reiterado la importancia de un triunfo en Burgos: "El ser humano crece mucho a través del aspecto anímico. Los estados de ánimo son importantísimos y una victoria nos haría crecer. Está siendo duro porque no se ganan partidos pero espero ganar contra el Burgos y que esos tres puntos nos cambien todo porque con las empates la confianza se puede ir perdiendo con el paso de las jornadas".