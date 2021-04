"Estamos recuperando sensaciones, pero queremos jugar mejor"

El entrenador del Hereda San Pablo Burgos, Joan Peñarroya, consideró que el tercer cuarto les sirvió para llevarse la victoria ante el TD Systems Baskonia y se mostró "contento" por la victoria.

El técnico catalán explicó en sala de prensa que Baskonia empezó "con mucho acierto" y sus jugadores no fueron inteligentes en esas acciones donde cometieron "muchos errores individuales que permitieron al Baskonia anotar demasiado fácil". "Esto lo teníamos que cambiar porque si no, no había opción", expuso el entrenador, conocedor de que ellos podían tener "más rotación y energía" en este partido.

"En el tercer cuarto hemos salido con las ideas y la mentalidad adecuadas, pero en el último cuarto nos hemos visto arriba y hemos cometido dos o tres errores en ataque que les permiten correr, pero luego hemos encontrado la calma y nos llevamos una victoria justa".

Respecto al momento en el que el Baskonia se colocó a cinco puntos y llegó la reacción burgalesa, dijo que "había que cambiar el ritmo". "Perdimos tres balones en primer línea de pase y se dan situaciones de 2+1. La garra y todo lo que caracteriza a Baskonia nos superó y teníamos que encontrar alguna idea para llevar el balón donde queríamos", señaló Joan Peñarroya.

"Nos tomamos muy bien poder ganar a un rival de Euroliga", admitió el técnico, que recordó que cuando han tenido salud, han competido "con casi todos" y esa es la idea que tenemos. "Estamos recuperando sensaciones, pero queremos y debemos jugar mejor", expresó.

"Hace un mes me planteaba la cuarta plaza y el equipo seguro que también, pero es evidente que el segundo brote de Covid nos ha hecho mucho daño, este el undécimo partido en 26 días y ahí hemos perdido cuatro partidos seguidos que nos alejan de la cuarta plaza", reconoció.