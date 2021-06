Los nuevos contagios siguen cayendo: 35 ayer

Buenas noticias para la provincia en el avance de datos sobre la evolución de la pandemia, ya que los nuevos contagios siguen reduciéndose: 35 notificados ayer. Es la declaración más baja para un martes (cuando aún suelen incluirse positivos detectados durante el fin de semana) desde el pasado 30 de septiembre, lo cual permite afirmar que las incidencias acumuladas siguen descendiendo en toda la provincia, aunque aún se mantiene por encima de los 150 casos por cada 100.000 personas en 14 días, que es el umbral que diferencia el umbral de riesgo de transmisión 'medio' (2) al 'alto' (que es el actual).

La mejor noticia, no obstante, es que la provincia suma ocho días seguidos sin muertes por la covid en hospitales, algo que no sucedía desde el pasado mes de julio. En mayo se consiguió encadenar una semana, pero hasta ahora no se había sobrepasado. En las residencias de ancianos encadenan ya más de dos meses y medio sin fallecidos por la infección.