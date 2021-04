Si yo pudiera repensar mi barrio...

Ala tercera tampoco fue la vencida en los intentos municipales por llevar a cabo una transformación potente del barrio de Gamonal. Tras los fracasos de Derechos Humanos en 2005 y la calle Vitoria en 2014, esta misma semana conocimos que el Ayuntamiento vuelve a paralizar el último proyecto que había para esta última «avenida comercial», como ahora quieren denominarla.

Ha dicho el bipartito de PSOE y Ciudadanos que «repensará» el proyecto, ante el escaso entusiasmo que despertaba, las críticas que empezaban a lloverle y la paupérrima participación en la consulta telemática que pretendía dotarle de una pátina participativa.

Ante eso, hemos preguntado a seis arquitectos e ingenieros que crecieron, viven actualmente o trabajan en Gamonal o Capiscol y aquí nos ofrecen sus ideas para revitalizar la zona más poblada de la ciudad pero también una de las más aquejadas por el envejecimiento urbano.

Las preguntas. Todos ellos recibieron el mismo cuestionario: ¿Qué actuación urbanística necesitaría, a su juicio, el barrio de forma prioritaria? ¿En la calle Vitoria o preferiblemente en otro punto? ¿Basta con un lavado de cara o se necesita un proyecto con cambios profundos, aunque resulte más caro? ¿Cómo solucionar el problema del aparcamiento? ¿Apostaría por peatonalizar alguna calle o plaza? ¿Y por implantar una red de carril bici? ¿La zona azul sería una medida aprovechable para acometer a partir de ella cambios urbanísticos?

Aquí les ofrecemos un resumen de sus respuestas.

Álvaro Moral (Arquitecto): «Apostaría por una intervención radical apoyada en el comercio, servicios y ocio»

Lo que necesita el barrio son servicios de calidad y sector terciario. Los ciudadanos debemos apoyar al comercio de proximidad, que en Gamonal lo hay, y muy fuerte. Es imposible que un bulevar funcione sin servicios y comercio que nutran el movimiento ciudadano a lo largo de todo el trazado.

Sería necesario explicar y convencer a la ciudadanía de que se va a resolver el problema del estacionamiento, que la circulación de los mismos va a estar asegurada por recorridos alternativos igual de eficaces que la actual calle Vitoria y que de verdad se apueste por eliminar completamente los vehículos. Solo un cambio radical podría alimentar el proyecto, y para que esto ocurra hay que resolver numerosos problemas en todo el tejido urbano circundante.

Disponemos de plazas en las que generar estacionamientos subterráneos y playas de aparcamiento cercanas, pero la conciencia colectiva cree que el verdadero progreso es tener el coche debajo de casa. En cuanto a la bicicleta, el transporte alternativo creo que es un punto a favor frente a la movilidad de combustión, pero para ello debe ofrecerse al ciudadano un tejido comercial terciario de proximidad, y la zona azul sirve de muy poco en un barrio en el que no hay rotación de vehículos.

Antonio Hortigüela (Arquitecto): «Es necesario un estudio de tráfico antes de llevar a cabo cualquier actuación»

Antes que una actuación urbanística de mejora del espacio público sería necesario el estudio de tráfico para regular su intensidad en determinadas vías, tanto la circulación como el aparcamiento, potenciación de áreas peatonales, reducir el impacto del automóvil, etc. Derivado de lo anterior estaría la remodelación de los espacios degradados y la potenciación de itinerarios peatonales. La intervención requiere programas que contengan un conjunto de medidas sociales, atención a mayores, de ayuda al comercio de proximidad o educativas.

Para mejorar el problema del aparcamiento, hay que localizar lugares que no sean demasiado grandes, de 30 vehículos por ejemplo, preferiblemente en superficie, con una ligera obra de urbanización. Se podría peatonalizar alguna zona que, de acuerdo con el estudio de movilidad, ayude a poner en relación zonas mas residuales dentro de la trama urbana. Una zona azul quizás actuaría disuasoriamente en cuanto al uso y abuso del vehículo, así como tarjetas gratuitas para los vecinos en los aparcamientos creados.

Un buen desafío para los gobernantes sería la de implantar zonas de estancia. Esto es un poco utópico pero debería haber un equilibrio entre la calle volcada al tráfico y la de relación entre personas.

José Ramón López García (Ingeniero): «Centrar las mejoras solo en la calle Vitoria resulta poco ambicioso»

El planeamiento actual muestra carencias en cuanto a la calidad de vida de la zona en aspectos como el aparcamiento, el tráfico, el deterioro de las infraestructuras (aceras, iluminación), zonas peatonales, parques, etc. El centrar la actuación únicamente en la calle Vitoria creo que es poco ambicioso y se debieran acometer intervenciones en otras zonas del barrio.

Sobre el proyecto planteado, ha habido poca exposición de los objetivos a alcanzar. Es decir: por qué se quieren realizar estas obras. Existen muchos problemas en el barrio, quizá el más llamativo se centra en la calle Vitoria como arteria principal, pero pienso que se debiera elaborar un proyecto más amplio abarcando también zonas como la Plaza Roma y la calle Santiago. Se podrían plantear fases de ejecución e ir desarrollándolas paulatinamente.

El aparcamiento disuasorio que se realizó cerca de la calle Severo Ochoa está muy infrautilizado. El obligar a los vecinos del barrio a comprar/alquilar plazas de garaje es un tema delicado y seguro que no sería muy popular. Quizá lo menos gravoso para el vecindario sea promover zonas de aparcamiento en superficie.

La bicicleta y otros medios han llegado para quedarse. En mi opinión es necesaria la creación de carriles bici en diversas calles.

Víctor Pérez Ortega (Ingeniero): «Es muy urgente facilitar la reedificación en el antiguo pueblo de Gamonal»

La calle Vitoria necesita una actuación, evidentemente. Sin embargo, no estoy muy seguro de si debe ser ‘radical’. Es el eje vertebrador principal de la ciudad, de este a oeste, por lo que todo aquello que implique constreñir el tráfico en esta vía afectará a otras que, por otra parte, tampoco son grandes avenidas.

Por otra parte, creo que es muy urgente actuar en al antiguo pueblo de Gamonal. Sé que hace unos años se modificaron aceras, luminarias, etc. pero es muy necesario que de una vez por todas se facilite la posibilidad de restaurar o reedificar las viviendas y solares actuales. Conozco las dificultades, pero se necesita un Plan de Rehabilitación Integral.

Solucionar el problema de aparcamiento en Gamonal es como la cuadratura del círculo. Personalmente no creo que sea muy necesario crear uno o varios grandes aparcamientos (recordemos que en buena parte de los actuales hay plazas vacantes). Yo creo más en una posibilidad más ‘cercana’: algunos bajos comerciales (con unas dimensiones mínimas y accesos adecuados, por supuesto) podrían adaptarse y transformarse en plazas de garaje con o sin trastero adjunto. Es posible que hubiera que hacer un encaje legal para ello, pero eso es labor de nuestros gobernantes.

Diego Lázaro (Arquitecto técnico): «Hasta que llegue una actuación integral, al menos se necesita un lavado de cara inminente»

El barrio está envejecido en lo referente a las aceras y servicios públicos, por lo que necesita una actuación y planificación completa, que dé solución a la realidad del barrio y a sus necesidades. La actuación debe ser integral, no solo en la calle Vitoria, si no en todo el conjunto, pues debe ir aparejada de actuaciones complementarias en zonas limítrofes. No es suficiente con un lavado de cara. No obstante, si los dirigentes no son capaces de programar una actuación en un plazo de 10 años, desde luego que el lavado de cara debe ser inminente, no se puede estar siempre pendiente de una actuación integral que no llega.

Tenemos que diferenciar entre aparcamiento para residentes, aparcamiento para los clientes de los negocios así como aparcamiento para carga y descarga de las viviendas. Cada aparcamiento requiere de una solución. Los residentes precisan de aparcamientos subterráneos, los comercios aparcamiento en superficie de rotación o en su caso de un aparcamiento subterráneo en un zona centro del barrio. Y no puede olvidarse el dar la posibilidad de facilitar la carga y descarga a los vecinos en caso de realizar peatonalizaciones.

A simple vista y sin un estudio detallado, Plaza de Roma, Plaza Lavaderos y la calle Francisco Grandmontagne en su zona central sería fácilmente peatonalizables y debería pensarse en la posibilidad de ampliar el espacio para el peatón en la calle Vitoria. La solución quizás no sea sencilla y tenga que pasar por hacer algún sentido de circulación subterráneo.

Ismael Ruiz (Arquitecto): «Hay que analizar las necesidades no solo de los vecinos del entorno, sino de toda la ciudad»

No se pueden realizar actuaciones puntuales sin existir previamente un Plan Director que analice todas las necesidades, tanto urbanísticas cómo sociológicas, del barrio y de la ciudad. No solamente las de los residentes en la calle Vitoria, si no la de todos los vecinos del barrio y de la ciudad, ya que las actuaciones a realizar acabarían afectando a todo el municipio.

No se debe tratar como un problema puntual de circulación. Deben analizarse muchos parámetros. Al subir la población en el barrio, aumenta la necesidad de reservas de aparcamientos, aumenta el sector terciario, aumentan las dotaciones de servicios públicos, equipamientos.... En los años 80 solamente había un vehículo por familia. Actualmente hay dos o tres vehículos. La mayoría de los edificios no tenían garajes. Hoy, todo esto, ha cambiado.

Durante el estudio, que entiendo que se debiera desarrollar por el equipo multidisciplinar, se tendría que tener en cuenta las inquietudes de los vecinos y hacer una toma de datos, análisis de problemática, ideas..., para intentar dar respuesta a todas ellas en unas propuestas de actuación. No creo que sea bueno discutir o debatir entre los vecinos sobre una propuesta u otra, sin un conocimiento de lo que demanda el conjunto de la sociedad. Es sencillo y rápido elegir entre dos o tres «dibujos», o ninguno. Lo difícil es analizar todas las problemáticas y decantarse por la propuesta que mejor las resuelva. La consideración de la opinión de todos «los afectados» por la posible actuación es muy importante para ese Plan Director.