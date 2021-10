Fuentes, a los procuradores: “Guarden las formas”

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, lanzó esta tarde a los procuradores del hemiciclo el mensaje de guardar la tranquilidad, recomendó educación y no interrumpir las intervenciones de los oradores, pero advirtió de que no iba a permitir que no se guarden las formas.

"Tengamos tranquilidad, guarden las formas", terció Fuentes cuando el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, respondía al socialista Diego Moreno, con una segunda llamada al orden a Ana Sánchez, vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes, a la que había mandado callar al inicio del pleno.

En una pregunta anterior entre la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, y la socialista Patricia Gómez ya se elevó el tono y se produjo un alboroto e interrupciones en la bancada socialista.

El presidente de las Cortes, ante el aumento del tono en las bancadas de gobierno y oposición, advirtió de que mandaría callar a cualquier procurador que no dejara hablar al orador en el uso de la palabra. "Tengamos tranquilidad, no hay que ser maleducados", avisó.