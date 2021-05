Los coros levantan la voz

Viernes por la tarde. Apenas una sombra cruza el patio de Romeros del Hospital del Rey. Y, sin embargo, un coro de voces se escapa de la iglesia. Este discreto espacio en el día a día universitario acapara todo el protagonismo. Después de mucho peregrinar, e incluso mendigar, entre sus frías piedras halló un lugar para sus ensayos la Coral de Cámara de Burgos. No ha sido fácil. Ni para ella ni para ninguna. La presidenta de la Federación Coral Burgalesa (Fecobur), Teresa Galaz, observa que ese ha sido uno de los obstáculos para quienes no cuentan con sede propia. Pero no ha sido el único con el que se han topado estas formaciones que aún se sienten en el punto de mira.

La de cantar se catalogó como una de las prácticas con más riesgo de contagio del coronavirus cuando se inició la desescalada, pese a que estudios y la realidad desmintieron pronto esta afirmación. Pero el sambenito ya estaba colgado. Tras el desconcierto de los primeros compases, la incertidumbre y la falta de información que ninguna entidad ni institución supo suplir (Fecobur se dirigió hasta al Ministerio en busca de ayuda), más acuciante en el caso de los aficionados, condición que comparten todos en Burgos, muchos reanudaron su actividad en julio, regresaron en septiembre tras las vacaciones, pararon con la segunda ola y volvieron de cara a los conciertos navideños. Su gran momento. El ansiado reencuentro con el público fue como acariciar el cielo. Volver a volver.

El éxito de ese ciclo en el Monasterio de San Juan, con el que se volcaron los burgaleses agotando las entradas en horas, llevó a Fecobur a proponer al Instituto Municipal de Cultura (IMC) la organización de otro, con el nombre Música festiva en pandemia, en el mismo escenario este verano. El Ayuntamiento acogió la propuesta con entusiasmo. Y la Coral de Cámara de San Esteban, la de Burgos, Schola Cantorum, Vadillos y Lumina Vokalensemble ya preparan el repertorio para esta cita.

San Pedro, aunque se festeje en formato menguado, y el octavo centenario de la Catedral son otras fechas marcadas en rojo. Lo están en el calendario del Orfeón Burgalés, que, con sede propia, no debió sortear el escollo del espacio para ensayar, pero sí ha tenido que reinventarse para cumplir con todas las medidas de seguridad.

La oportunidad de ponerse delante del público es el mejor síntoma de que los coros vuelven a levantar, literal, la voz, pese a que algunos han optado por la hibernación hasta que la amenaza desaparezca. Con proyectos a la vista, y haberlos, haylos, la vuelta se afronta de otra manera, aunque, en palabras de Galaz, apuran este curso solo en modo de supervivencia.

A la presidenta de Fecobur le preocupa la recuperación completa de la normalidad y atisba con desazón el futuro. «Los coros están formados por gente mayor. La edad media es alta y estar desconectados hasta dos años te puede llevar a dejarlo, no te sale ni la voz», aventura sin acabar de sumarse a los buenos augurios del resto de la junta directiva y otros colegas. Y si retener a quien ya está es arduo, ni por su cabeza pasa atraer nuevas incorporaciones. «Es una vieja lucha de todos los coros y si siempre es difícil, en estas circunstancias es imposible», anota y recuerda que la web de Fecobur cuenta con un directorio con los 18 socios.

Para una venturosa remontada considera fundamental el apoyo de las instituciones, sobre todo, en la organización de conciertos. «Hasta ahora, cuando queríamos cantar, tocábamos a las puertas de alguna iglesia, hacíamos nosotros la promoción y lo llenábamos. Pero con la pandemia necesitamos una logística, que alguien controle el aforo, ningún sitio se va arriesgar a prestarte sus instalaciones sin ese registro», remacha y agradece el apoyo obtenido hasta ahora por la Administración municipal.

He ahí la número uno en la lista de sus reivindicaciones. La siguen otras como la continuidad de la línea de ayudas a las corales convocada este año por el IMC, aunque solo tres se pudieran beneficiar de ellas por problemas técnicos ya que la mayoría carecía del certificado digital, esencial en los trámites actualmente, y que, matiza, no es tan sencillo de conseguir. «Lo que sí pedimos es que esas ayudas sean a proyectos futuros, no a realizados, como ha ocurrido esta vez, que era muy difícil porque en 2020 apenas tuvimos actividad», solicita Galaz al tiempo que confía en que los coros avancen a pleno pulmón tras el verano.