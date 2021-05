Saúl Berjón: la guinda a una temporada excepcional

Fue el encargado de poner la primera sonrisa en los rostros de los burgalesistas con el gol que permitió que el equipo doblegara al Sporting B en la segunda jornada de la competición liguera. Siete meses después desató la locura en Almendralejo y certificó el ascenso a Segunda División. Abrió la cuenta anotadora del equipo y la cerró de la mejor forma posible.

Pese a todo, su rasgo más destacado como futbolista no es el realizador. Su calidad va más allá del gol y ha dejado muestras de su talento en todos los encuentros que ha disputado. En esta campaña se ha convertido en el faro ofensivo de los blanquinegros, en el hombre en el que se centraban los focos cuando la escuadra burgalesista entraba en campo contrario. Su equipo le buscaba y el contrario trataba de frenarle.

Nada más llegar hizo una declaración de intenciones que ha seguido a rajatabla. Aseguró que su mayor virtud era dar el último pase para que un compañero marcara y acabaran todos celebrándolo en el córner. Eso ha pasado en infinidad de ocasiones en esta temporada y es que el ovetense se ha convertido en el máximo asistente del equipo, en el mejor aliado de los rematadores.

Ha sido el dueño de la banda izquierda, pese a que su pierna buena es la derecha. No obstante, muchos de sus pases de gol han sido con la zurda. Se ha convertido en el quebradero de cabeza de muchas defensas y en un arma imprescindible para el conjunto de Julián Calero.

Después de cuatro temporadas consecutivas en el Real Oviedo, su club y su casa, decidió cambiar de aires. No tuvo oferta de renovación del conjunto carbayón y fue entonces cuando entró en acción Michu.

El director deportivo del Burgos CF tiene una amistad desde hace años con el atacante asturiano y fue el principal motivo por el que acabó con la camiseta blanquinegra. El propio Berjón así lo reconoció minutos después de lograr el ascenso en Almendralejo.

«A mí me convenció Michu. En el momento que me llamó no tuve duda porque sé cómo trabaja. También hablé con el míster y cuando conoces a la gente y ves de que palo van es más fácil irte a un sitio sabiendo que van en serio y que no es un proyecto que va a quedar a medias. Estoy eternamente agradecido a los dos y son para mí las personas más importantes en el club. Me dieron confianza desde el principio, porque venía de dos años en los que estuve lastrado por las lesiones. He demostrado que sigo vivo», explicó el atacante poco después de entrar a formar parte de la historia del Burgos.

El propio Saúl Berjón ya señaló a lo largo de la temporada que ha disfrutado como un niño en este curso, en el que ha vuelto a surgir su mejor versión, esa que los problemas físicos impidieron que luciera en sus últimas campañas como miembro de la plantilla del Real Oviedo.

Ha sido una pieza fundamental para que el Burgos CF alcanzara su objetivo y es uno de los jugadores que contaba con una cláusula de renovación en el caso d que el equipo lograra meterse en la Segunda B Pro, por lo que tiene contrato en vigor.

Ha acumulado 2.095 minutos en el campo repartidos en 26 partidos, por lo que se ha convertido en uno de los hombres más habituales. Calero le ha ido dosificando a lo largo de una temporada en la que ha ido a más. Pese al gol ante el Sporting B, le costó ser protagonista en la primera parte del campeonato liguero, aunque su importancia fue ascendiendo y culminó con el gol del ascenso.