El Puerto Seco anula trenes por el atasco del Canal de Suez

Dos semanas después de que las autoridades egipcias lograran desatascar el Canal de Suez, donde un megacarguero encalló durante cinco días impidiendo el tránsito del resto de buques, los primeros efectos en las economías de todo el mundo empiezan a hacerse notar. Pese a que el incidente ocurrió a más de 3.000 kilómetros de Burgos, la terminal logística burgalesa ha tenido ya que cancelar dos trenes que debían de haber partido desde Villafría con destino a Barcelona.

Pese al buen ritmo que están llevando en el Puerto de la Ciudad Condal a la hora de descargar todos los barcos que han llegado a la vez, una vez se desatascó el Canal, los trabajos impiden que los navíos puedan liberarse a tiempo para recibir nuevas cargas, lo que ha motivado la supresión de trenes desde Burgos. En total han sido dos los convoyes que han visto eliminada su frecuencia en los últimos días, y desde el Centro de Transportes Aduana de Burgos (Cetabsa) están a la espera de ver cómo evoluciona la situación para no tener que suprimir más trayectos. «Si los barcos no pueden recibir los contenedores que enviamos desde Burgos se cancelan los trenes hasta que se liberen», apunta Gonzalo Ansótegui, gerente de Cetabsa. El destino final de las mercancías que no han podido salir de la capital burgalesa, confirma el propio Ansótegui, es el mercado asiático. Es por ello que hasta que no se libere alguno de los megacargueros que trabajan para las compañías burgalesas o para sus operadores estas no podrán tomar el camino hacia el este -previo paso por el citado Canal de Suez incluido-.

El trabajo en los puertos, tanto el de Barcelona como en los de Valencia o Cartagena será vital para ver si este incidente tiene más consecuencias de las previstas o se queda en una anécdota con una afección mínima, aunque a Campofrío Frescos ya le obligó a reorganizar las cargas para garantizar el servicio a sus clientes.

Un colapso mundial. En el paso marítimo entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo se llegaron a acumular cerca de 400 navíos a la espera de su turno para cruzar. El Ever Given quedó atrapado el martes 23 de marzo, y no fue hasta el martes 29 cuando pudieron, por fin, remolcarlo. El buque tenía 400 metros de eslora y 59 metros de manga.

La Autoridad del Canal de Suez (SCA, por sus siglas en inglés) de Egipto pedirá más de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros) en compensación por las pérdidas causadas por el bloqueo. La cantidad no se exige solo por las pérdidas económicas o por la suspensión de la navegación por seis días, sino que engloba los gastos ocasionados por el proceso de salvamento como el uso de remolcadores o daños físicos. Las autoridades de Egipto han iniciado ya las investigaciones en torno a las causas del encallamiento, que bloqueó una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo. Se calcula que el 12% del volumen del comercio mundial de mercancías que se mueven en barco alrededor del planeta pasan por allí.