Sanidad notifica 11.731 nuevos casos de COVID y 95 muertes

Las comunidades autónomas han notificado este viernes al Ministerio de Sanidad 11.731 nuevos casos de coronavirus, de los que 5.591 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 5.461 registrados el lunes, lo que eleva a 3.468.617 la cifra total de personas contagiadas de COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

Respecto a la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días, el informe muestra que sigue aumentando, situándose en los 235,51 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 230,95 notificado el jueves por el departamento dirigido por Carolina Darias.

En cuanto a los fallecidos por COVID-19, este viernes se han notificado 95 más, de los cuales 330 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 77.591 personas.

Actualmente hay 9.989 pacientes ingresados por COVID-19 en toda España y 2.297 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 1.186 ingresos y 1.156 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 7,93 por ciento y en las UCI en el 22,80 por ciento.

De las 5.591 personas diagnosticas de COVID-19 en el último día, 1.909 se han localizado en Madrid, si bien 229 en Andalucía, 309 en Aragón, 125 en Asturias, 23 en Baleares, 157 en Canarias, 119 en Cantabria, 80 en Castilla-La Mancha, 371 en Castilla y León, 572 en Cataluña, 17 en Ceuta, 100 en Comunidad Valenciana, 113 en Extremadura, 139 en Galicia, 44 en Melilla, 58 en Murcia, 190 en Navarra, 934 en País Vasco y 102 en La Rioja.

En cuanto a las muertes, Sanidad ha registrado ya 9.528 fallecimientos en Andalucía (64 en la última semana); en Aragón 3.423 (19 en los últimos siete días); en Asturias 1.938 (12 en la última semana); en Baleares 798 (una persona en los últimos siete días); en Canarias 721 (11 en una semana); en Cantabria 554 (tres en los últimos siete días); en Castilla-La Mancha 5.840 (22 en la última semana); y en Castilla y León 6.735 (25 en los últimos siete días).

Además, 13.954 personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus (21 en los últimos siete días); en Ceuta se han contabilizado 103 fallecidos desde el comienzo de la pandemia (tres en la última semana); en la Comunidad Valenciana 7.245 (seis en los últimos siete días); en Extremadura 1.783 (seis en una semana); en Galicia 2.366 (ocho en los últimos siete días); en Madrid 14.905 (90 en los últimos siete días); en Melilla 88 (uno en los últimos siete días); en Murcia 1.585 (cuatro en los últimos siete días); en Navarra 1.144 (seis en los últimos siete días); en el País Vasco 4.124 (24 en los últimos siete días); y en La Rioja 757 (cuatro en los últimos siete días).