El Tubos Aranda, con ganas de volver a disfrutar

Con reseteo completo de cuerpo y mente. Así inicia su nueva andadura en División de Honor Plata el Tubos Aranda Villa de Aranda. Lo hace con nuevo patrocinador, pero sin perder con ello ni un ápice de sus valores tradicionales. Todo lo contrario. El conjunto que dirige el técnico asturiano Alberto Suárez volverá a desplegar sobre la pista esta temporada todo su «alma» para volver a disfrutar del balonmano con su afición a orillas del Duero. También, para intentar brindar a ésta un nuevo baño de ilusión tras todos los sinsabores vividos en la última campaña del equipo en Asobal.

Para ello, la secretaría técnica ha decidido dar un vuelco prácticamente por completo a la plantilla. Firmando diez incorporaciones nuevas que llegarán a tierras burgalesas para aportar, pero sobre todo, para disfrutar de una experiencia única en la trayectoria de cualquier jugador joven como la que supone vestirse de corto sobre el cuarenta por veinte del Príncipe de Asturias.

Así, piezas como el lateral internacional italiano Riccardo Stabellini, el iraní Behnam Golabi o el jugador bielorruso Mikita Lashchakou, protagonizarán sin duda el júbilo de la parroquia local reforzando un lanzamiento exterior que parecía aparentemente huérfano tras la salida de Matheus De Novais del equipo, y que esta temporada tendrá nuevo señor en la distancia con la llegada del cántabro Diego Cadelo.

También habrá, no obstante, novedades en el resto de las líneas. La más notoria, la de la irrupción bajo palos del titán cubano Magnol Suárez. Un guardameta espectacularmente rápido de reflejos y agresivo en las salidas para su elevada estatura (2,02m.), y que compaginará su labor de guardián en portería con uno de los grandes veteranos y capitanes ya del equipo, el leonés Luis de Vega, y con el arandino Adrián Hernando.

No será todo, dado que la primera línea ribereña traerá, como buena nueva, el regreso a las pistas de Alberto Montiel tras varios meses lesionado. Todo, para seguir creciendo a la sombra de Nico López en el central, y del lateral navarro Julen Elustondo en su recién descubierta versión como director de orquesta. Un escenario al que también podría unirse una de las caras más jóvenes del equipo y debutante, Javier Domingo, y al que, vista su participación en pretemporada, únicamente el cielo puede ponérsele por techo. Como cielo seguirá tocando una vez más la otra perla de la factoría amarilla, Quique Calvo, al compartir posición opuesta al capitán Víctor Megías y al malagueño Juanto Palop, con Pavle Banduka en su regreso a la capital ribereña.

Ahora bien. Un equipo no es nada sin defensa y ahí también ha querido hacer un esfuerzo el club para dotar de estabilidad al bloque. Principalmente sumando a la plantilla al ex de Sagunto Miguel Miralles, pero también recuperando para la causa al ex canterano Marcos González y comenzando a instruir en la materia a Javi García. Decisiones que se verán en breve donde llegan, pero que de momento iniciarán con el duelo que abra el calendario arandino esta tarde en Guadalajara (20.00h.).