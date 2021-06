Pablo Acha, rey de Europa y camino de los Juegos Olímpicos

Pablo Acha conquistó ayer la medalla de oro de arco recurvo en el Campeonato de Europa de Tiro con Arco celebrado en Antalya, al sur de Turquía. El burgalés se impuso en la gran final individual al ruso Galsan Bazarzhapov por un ajustado 6-4 y dio un paso más hacia los Juegos Olímpicos. No obstante, su presencia en Tokio dependerá del resultado en el Preolímpico y la Copa del Mundo de París, que serán en diez días, aunque lo tiene bastante encaminado. Además, logró la plata por equipos mixtos de recurvo junto a Elia Canales.

A medida que se va acercando el momento decisivo de la temporada, Acha va afinando su puntería y en Turquía demostró que atraviesa un gran momento de forma. Pese a que no consiguió una buena actuación en la ronda clasificatoria, en parte por la mala climatología, se repuso con autoridad y fue pasando rondas hasta colarse en la final. Una vez ahí, supo ganarle la partida a Bazarzhapov para llevarse un título que le llena de confianza. «Ha sido un torneo ajustadillo. Es un Europeo y había mucha gente que se jugaba la plaza para Tokio. No me lo esperaba porque estoy enfocado en lograr la plaza olímpica con el equipo y no llegaba al 100%, pero también sabía que llevaba bastante tiempo trabajando y que, a medida que se acercara París, mi nivel iba a ir subiendo poco a poco. Es un paso importante y me genera confianza», explicó Acha.

El Preolímpico y la Copa del Mundo en la capital francesa serán las citas claves de cara a los Juegos de Tokio (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este lunes o aquí)