«Hay espacio para la esperanza y lo ocupan los jóvenes»

Aunque casi no había hecho falta porque no hay conversación informal -a estas alturas de la pandemia- en la que no salga el asunto del (regular) estado emocional de cada quien, la Sociedad Española de Psiquiatría había advertido de que antes o después iba a llegar la segunda crisis sanitaria: La de la patología mental. El jefe del servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos, Jesús de la Gándara, confirma en esta entrevista que en Burgos ya la tenemos pero matiza en qué consiste, cómo se está trabajando para hacerla frente, deja fuera a niños y adolescentes y analiza qué es lo que cree que nos ha pasado este año como sociedad.

¿Cómo diría que nos ha sentado este año de pandemia a los burgaleses según el termómetro que son las consultas de Psiquiatría?

La observación clínica, qué es lo que vemos: Mucha gente muy despistada. Lo fundamental que vemos son problemas de atención, de desorganización cognitiva y de despiste, es lo más frecuente. Yluego, quejas subjetivas, muchas quejas subjetivas, aparte de cansancio -esto es muy común-, problemas de atención e insomnio, de desorganización del estilo de vida. Si tuviéramos un termómetro sobre la población general veríamos que hay una especie de respuesta de alerta que cuando dura mucho tiempo causa fatiga, repercusiones de tipo emocional y cognitivo. Siempre hay un grupo de personas más vulnerables, que son las que enferman; los demás sufren pero no enferman. El criterio para enfermar es que haya síntomas, repercusiones sobre la actividad y la propia salud, sensación de pérdida de salud física y mental. Y cuando esto sucede hay que ir al médico.

¿En qué momento se tiene que tomar esa decisión de pedir ayuda profesional?

Fundamentalmente, cuando no duermes. Lo otro puede ser anecdótico, que estés despistado, que vayas a poner una cosa en el fuego y no lo enciendas... pero si pierdes el sueño implica deterioro físico y mental. Si llega un momento en que el sufrimiento te desorganiza tanto que no duermes pide ayuda.

¿Cree que habrá crecido el consumo de antidepresivos, hipnóticos, ansiolíticos..?

Mi impresión es que sí porque tenemos muchísimas personas en tratamiento -pero muchísimas, muchísimas-, se quejan y les añades un ansiolítico. Un fármaco que se ha incrementado a lo bestia es la melatonina. Es una sustancia que tenemos el cerebro para dormir y despertarnos conforme a los ritmos del día y la noche, un sistema que hace que estés dormido de noche y despierto de día. Cuando estás en estrés mucho tiempo y duermes mal, ni estás muy dormido de noche ni muy despierto de día, disminuye tu atención, tu memoria, etc, y empiezas a tener sufrimientos emocionales. Generalmente, lo primero es la sensación de cansancio, de desgana, de falta de interés por las cosas; luego viene la irritabilidad, a nada saltas, y luego, la ansiedad y la depresión: eso es lo que estamos viendo todos los días. La melatonina se puede comprar una farmacia sin receta pero sí que es preciso que un médico te diga cuál es, porque si no, te pueden dar cualquier planta. Y hay que tomarla en un contexto terapéutico.

¿Cuánto le preocupa la automedicación?

No me preocupa mucho, lo he dicho más veces, porque es una anécdota. A mí lo que me preocupa de esto es cuando un médico le pone un ansiolítico a una persona mayor y en cinco años no vuelve a revisarla, eso sí me preocupa: que cualquiera receta un Orfidal o un Lexatín y luego se olvidan de la persona. Esto es algo que no sirve porque al cabo de unos meses no es más que un puro placebo y ya no hay quien se lo quite y cuando hay un problema de verdad de ansiedad, este se incrementa y se hace más resistente.

¿Puede que también esos que se olvidan del ansiolítico del anciano podrían darle medicamentos más avanzados?

No ha habido grandes cosas en los últimos diez años. La gran revolución de los fármacos se produjo hace unos treinta años y desde entonces estamos repitiendo modelos.

¿Ha crecido la derivación de Atención Primaria a Psiquiatría?

Sí, pero no tanto como para que nos parezca preocupante. Ha crecido la derivación de este tipo de trastornos secundarios pero como se ha mantenido la atención, la lista de espera se ha mantenido. Lo que hicimos desde el principio fue un plan especial con Admisión para que no se redujera en absoluto el número de derivaciones desde Atención Primaria porque podíamos hacer on line, llamadas telefónicas, algunas presenciales y las mantuvimos a tope, de tal manera que la lista de espera en Psiquiatría en niños ha fluctuado -ahora está regular tirando a subir- pero en adultos ha bajado y se ha mantenido.

¿Un paciente con ansiedad, que no duerme, que presenta estos síntomas de los que estamos hablando puede ser atendido y pautado por teléfono?

Si lo conoces, sí, puede ser. Si no, puedes hacer una primera atención por teléfono pero es muy importante verlo después. El problema es que yo eso lo puedo hacer muy bien en mi casa, que tengo un ordenador y un sistema muy sofisticado de tal manera que veo al paciente perfectamente, pero solo les veo de esa manera con la condición de que la segunda vez sea de forma presencial.

¿Qué pistas físicas le da al médico una persona con estos problemas?

La psicomotricidad, cómo se mueve, cómo habla, cómo gesticula, cómo interacciona... Un médico de Atención Primaria tiene mucho entrenamiento en ver enfermos, ya sabe de qué pie cojean, esa especie de olfato médico... Nosotros tenemos mucho más en el sentido de la interpretación de esos signos en términos emocionales: si ese llanto es muy angustioso, si esa facies (aspecto del rostro) es depresiva... pero luego, una vez hecho eso, el seguimiento on line con imagen y sonido correctos es muy fácil de hacer.

Entiendo que eso es pedir peras al olmo de Sacyl...

Perísimas al olmo. Tenemos dos o tres tablets, algunos ordenadores conectados en el HUBU pero aquí (la entrevista se desarrolla en el Hospital Divino Valles) no puedo hacer vídeoconferencias.

¿Cómo diría que es el momento emocional que está viviendo la sociedad ahora mismo cuando siguen los casos, los ingresos, los pacientes en la UCI, los fallecimientos y la vacuna ha llegado aunque no ha acabado de generalizarse?

Los profesionales hemos cambiado mucho, hemos pasado de trabajar con miedo y estar muy estresados pasando las visitas presenciales a no estarlo, a tener una sencilla mascarilla, más por educación y por respeto a las normas que por otra cosa. Esa sensación subjetiva ha mejorado mucho. En nuestro servicio la sensación de tensión que hemos tenido todo el año ha mejorado mucho. Y es ahora cuando empezamos a tener la sensación de que se incrementa la demanda psicológica. En los últimos dos meses hemos visto que eso que veníamos diciendo se está consolidando. Los mecanismos de resistencia al estrés duran meses y si no se resuelven explotan en todo el mundo.

¿Estaríamos, entonces, al principio de la gran ola de patología mental que auguró hace unos cuantos meses el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría?

Sí, ya ha empezado la famosa gran ola. Todos los días de mi vida ahora veo a gente con depresión, con deterioro cognitivo, con ansiedad, etc... Pacientes covid, sus familiares, profesionales cansados... ¡Todos los días vemos a algún sanitario agotado! Acabo de ver a un señor mayor que como consecuencia del aislamiento de un año ha empezado a tener alucinaciones auditivas. Dice que le hablan los vecinos.

¿Cómo se distingue esto que me cuenta del inicio de una demencia?

Pues porque cuando hablo con ella veo que es capaz de comprender cuestiones abstractas. Le pregunto, por ejemplo, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre el color azul y un gato? Se queda alucinando y me contesta y nos entendemos.

Cáritas ya ha advertido que desde el punto de vista económico y social lo peor está por llegar. ¿Cómo afectan a la salud mental las dificultades económicas y laborales?

Fundamentalmente, lo que producen son síntomas psicosomáticos, ya lo hemos visto en otras crisis: se empieza por el cansancio y se acaba con dolores. Dolores, cansancio, agotamiento porque el ser humano lo tiene muchísimo más fácil a la hora de comunicarse con los demás a través de síntomas, de quejas comunes, no de quejas raras, nadie te dice ‘hola, buenas, vengo porque tengo un síndrome anhedónico’, no, te dicen que les duele la espalda, que les duele la cabeza, que no duermen...

Pero si estos síntomas provienen de que no hay trabajo, de que el dinero no llega para pagar la luz y dar de comer a los hijos poco arreglo tiene...

Muy mal arreglo porque, además, no es muy específico. Yo siempre digo que prefiero los enfermos cuanto más graves, mejor, porque cuando los síntomas son muy inespecíficos tienes muy poca cosa que hacer, cuando son cosas comunes que todos los seres humanos hacemos para expresar nuestro sufrimiento y nuestro dolor es difícil que yo pueda meterlo en un parámetro diagnóstico y terapéutico. Creo que el gran riesgo que corremos ahora es la inespecificidad, que a cualquier persona que se queje le digamos que está enferma o que tiene una depresión. Hay que tener muchísimo cuidado porque el riesgo nuestro es llegar al gran pretexto de la covid, que sea el gran pretexto, para un roto y para un descosido. Vamos a usarlo para todo: para un ERTE y para la ineficiencia, para decir que algo no tiene solución y no poner las cartas sobre la mesa o para decir que la culpa de todo es que no hay vacunas, es el gran pretexto para hacer las cosas mal, para retrasarlo todo y para justificar que no me he sentado delante de un paciente o no le dedicado tiempo de atención. Ojo con el gran pretexto.

Neumólogos, neurólogos, dermatólogos han hablado de síntomas poscovid en sus respectivas especialidades. ¿Los hay psiquiátricos?

Sobre todo síntomas de tipo cognitivo y emocional mezclados. Todos los pacientes que he visto que son profesionales tienen síndrome de cansancio post-covid, lo hayan pasado o no, responden al mismo patrón: trastorno adaptativo con síntomas prevalentes de ansiedad y trastornos del sueño y fatiga psicosomática, es decir, que están agotados. Cuando hay mucho estrés las cosas van más o menos fluctuando pero es que en estos pacientes vemos cómo dan el bajón de forma brusca y repentina. No consultan salvo que estén ingresados y se pida una interconsulta pero luego se van a su casa y, de repente, un día dicen: ‘no puedo más’.

¿Cómo han resistido el año sus pacientes de antes de la pandemia, los graves ingresados en el HUBU por una patología aguda o los de Fuente Bermeja?

Estamos sorprendidos porque pensábamos que íbamos a tener un problemón con este perfil. Solo hubo algo inesperado en las primeras semanas y es que empezaron a aparecer por Urgencias personas con delirios. Hay algo que se llama patoplastia y produce delirios por algo que está en el ambiente y se entiende como peligroso. Por ejemplo, en tiempos de ETA había gente que deliraba con que los terroristas le perseguían, pues cuando apareció la covid y empezó la alarma y el confinamiento personas con trastornos paranoides o esquizofrenia empezaron a decir que les perseguía la covid, que les habían inoculado el virus. Pero fue algo muy transitorio, vimos a media docena, ingresamos a tres o cuatro, a otros los vimos en consulta, nos lo comunicamos entre nosotros... Al principio nos preocupó que fuera a más pero no ha sido así y creo que desapareció porque se hizo algo común, compartido con todos los seres humanos y no era algo especial que le pasara a uno.

¿Cómo cree que nos va a afectar como sociedad haber vivido una experiencia como ésta?

Dependerá un poco de cómo nos lo tomemos. A mí me da miedo que lo hagamos como una anécdota, que digamos que se nos ha puesto a prueba o algo así y no le demos trascendencia. Si no le damos trascendencia como símbolo a lo que ha sucedido lo vamos a convertir en una burbuja. Es la primera vez que ocurre algo verdaderamente globalizado y el problema es que lo convirtamos en una burbuja histérica, en una nadería. Me da miedo que no le demos la trascendencia y el significado que tiene, si lo interpretamos como algo transitorio y no como una amenaza global de verdad para la humanidad, no por la muerte sino por la extinción, que es mucho peor. Porque la pandemia tenemos que entenderla como un símbolo de extinción, nos podemos extinguir como especie. Esto no nos va a matar, ha sido una anécdota con respecto a lo que ocurrió en otras pandemias pero el ser humano ha pasado por cinco o seis y en todas ha habido un tiempo después mucho mejor y más creativo que el anterior. Ahora corremos un riesgo, que es la superficialidad de nuestra sociedad que hace que las cosas sean un universo líquido y pensemos que no ha pasado nada, ese es un gran problema. Esto lo tenemos que entender como un símbolo muy grande de que el ser humano tiene debilidades y por eso nos tenemos que unir para conseguir un futuro mejor.

¿Cree que hay espacio para la esperanza?

Sí y creo que son los jóvenes que están trabajando en sus casas, que generan una red de solidaridad tremenda y están siendo correctos en el cumplimiento de sus obligaciones. Hace cincuenta años le dices a alguien que trabaje en su casa y seguramente hubiera hecho el vago, no hubiera producido.

Los jóvenes han sido pasto de las críticas en muchas ocasiones durante esta pandemia. ¿Cree que se ha cometido una injusticia con ellos, que han perdido un año a unas edades en las que pasan cosas muy importantes?

Creo que no. No tengo la sensación de que hayan perdido mucho.

Los que tenían 17 se perdieron su graduación de Bach, su viaje de fin de curso, el inicio de la universidad... Eso no vuelve.

Esos son símbolos del tránsito. Se lo han perdido pero ¿de verdad creemos que lo han pasado muy mal? El cerebro juvenil no tiene mucha capacidad de sufrimiento, se defiende muy rápido contra ello, tiene un sistema de ‘podado’ del estrés. El cerebro de los adolescentes cuando están con mucho estrés y en tránsito ‘poda’ las neuronas, literalmente, de tal manera que la repercusión emocional es muy transitoria.

¿No será, entonces, una experiencia que les va a marcar?

Sí, pero más ‘informacionalmente’ que desde el punto de vista biográfico. ¿Su biografía se va a truncar porque hayan pasado un año de estas características? Creo que no les va a repercutir de verdad, si acaso sobre la formación informativa pero no sobre su adaptación y su maduración. De hecho, no lo hemos visto en consulta ni ha habido un incremento desmesurado de las mismas.

¿Qué es la fatiga pandémica?

El agotamiento del fenómeno de adaptación al estrés. Uno de los problemas que estamos teniendo es la comunicación constante del estrés, la generación constante de respuesta de estrés que no tiene utilidad. Cuando yo la tengo para enfrentar al enemigo, funciona si vence al enemigo o si el enemigo me vence a mí, si me adapto a él o si hago un cambio. Pero si yo me enfrento a algo y de ello no resulta ningún cambio y lo repito y lo repito y lo repito entramos en un modelo que se llama de indefensión aprendida: que es el de ‘dame el siguiente palo, que no me voy a mover, ya todo me da igual’. Y estamos ahora así. La población ve las noticias y ya le dan igual y están viendo la ineficacia, por ejemplo, de la Agencia Europea del Medicamento, la burocratización del sistema y nos quedamos tan tranquilos.

En una entrevista en este mismo periódico en la segunda semana del confinamiento me dijo que la gente estaba razonablemente bien porque se le estaba dando información y no se estaban produciendo «espectáculos mediáticos», que después nos hemos cansado de ver. ¿Cómo cree que le afectan a la población?

Si ya estamos en fase de indefensión es que te da exactamente lo mismo. Lo contemplas como si no fuera contigo. El problema es que durante meses esos espectáculos han servido para incrementar la tensión y la ansiedad en personas más vulnerables o más cabreadas aunque, por otro lado, han podido servir de una cierta distracción, aunque a veces lo que hayas visto haya ido en contra de tus consideraciones morales y éticas, al final dices déjalo, total... ¿para qué te vas a cabrear si en el fondo es espectáculo?

¿El comportamiento de la clase política puede ayudar a quitar o poner ansiedad en la ciudadanía?

Muchísimo, porque son líderes. El problema está en que, en mi opinión, no tenemos líderes sólidos, por lo menos en España, líderes a los que admiremos por su bonhomía, por su capacidad de trabajo, de adaptación, de generar ideas brillantes, de tranquilizarnos, gente que no es moralista. Creo que faltan sabios.

¿De esta saldremos mejores?

De esta vamos a salir. Me gustaría mucho que al acabar la pandemia no hubiera fiesta aunque no estoy en contra de la felicidad y la diversión pero que no lo consideremos como una fiesta sino como un símbolo de lo que nos ha pasado y de lo que podemos hacer en un futuro. En la gripe del 18 lo que sucedió fue que la ciencia que estaba en pañales -era preciencia- cuando acabó se generó el modelo científico de investigación, se pasó de preciencia a ciencia, de serendipia a la ciencia de los antibióticos, ese fue el gran advenimiento. Y ahora espero que se haga una globalización de verdad, muy generosa, con fundamento en la información y para eso están nuestros jóvenes. La información es lo que han hecho las vacunas en muy poco tiempo, como nunca se ha hecho.

¿Los antivacunas y los negacionistas de la covid tienen alguna patología mental?

Sí, yo creo que los fanatismos son enfermedades mentales pero no de las que tenga que ver un psiquiatra sino que se tienen que resolver en otras instancias. No son más que alucinaciones, desorganizaciones mentales.

¿Se puede contagiar?

Claro que se contagia porque las cosas sencillas se contagian con mucha facilidad, mejor que las cosas difíciles, por el principio básico de la entropía.

¿Sabe que hay hasta negacionistas de la nieve?

Sí, sí, vi el famoso vídeo (risas). Hay gente que cree que las estelas que dejan los aviones son para fumigarnos y hay gente inteligente que son homeópatas. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Aplicamos la condescendencia? ¿Me pongo borde y le digo que eso es una estafa? No sabes qué puede ser lo mejor.

¿Cuál sería la actitud más eficaz de un médico ante un paciente de estas características?

La persuasión y la seducción. A este tipo de gente primero hay que seducirla y si logras eso con una persona que no cree en los fármacos, por ejemplo, luego los persuades y los guías. Es pasar del universo fanático a otro emocional para luego ser conductual. Pensar que con la vacuna te meten un chip es un delirio y delirio significa ‘pensamiento descarrilado’, que se ha salido del carril.

¿Cree que irá a más?

Al principio me daba miedo porque pensaba que esto podría dar lugar a fenómenos creenciales. Pero las iglesias del mundo se han andado con pies de plomo y no ha habido alharacas. En la pandemia del 18 los mayores contagios se producían porque los curas decían que había que rezar o besar a un Cristo. Ahora las iglesias se han comportado de forma inteligente.