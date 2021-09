Se dispara la demanda de buses para las verbenas post covid

«Va a ser la farra». Lo dice una chica de 16 años en plena ebullición adolescente que siente que el covid (sin frivolizar con el asunto) le ha borrado parte de su verano de los 15 y de los 16. Como ella, muchos jóvenes de la provincia están deseando poder volver a saltar y bailar frente al escenario, a gritar porque la música sino les impide oírse y a rememorar lo que ha sido la noche mientras el amanecer les irrumpe aún de pie. Con lo de la farra se refiere a las fiestas de Huerta de Rey, las primeras de la provincia junto con las de Medina de Pomar que van a ofrecer una noche de verbena como las de antes. Con el regreso de estas verbenas también ha vuelto el de la contratación de los autobuses que llevan a los jóvenes desde su pueblo hasta donde es la fiesta. Una contratación que se ha disparado estos días después de que estas compañías llevaran ya dos veranos sin prestar este tipo de servicios.

En la empresa Autocares Edube, de Arauzo de Miel, les sorprende tener ya cerrados dos viajes para este fin de semana. «Lo normal es que lo dejen para última hora y no que lo hayan contratado con más de cinco días de antelación». Confía en que a lo largo de la semana le llegarán más peticiones, pero de momento ya tiene cerrado un servicio para 40 personas desde Barbadillo del Mercado a Huerta la noche del viernes al sábado (la verbena es además de la aclamada Jamaica), y otro de un grupo de 16, de Salas de los Infantes para el sábado. «No siempre son solo jóvenes, sino también personas más mayores que van a comer o algún acto», afirma el representante de esta empresa, que asegura que nota en la gente esas ganas por salir. «Están desbocados, de hecho, el fin de semana pasado ya llevé a chicos a las fiestas de Covarrubias».

La empresa de transportes que opera en Salas y su comarca también está siendo solicitada para contratar transporte a las fiestas de Huerta. «De un pueblo que normalmente pide plazas para 22 personas ha solicitado para 55. También tenemos peticiones de un grupo de La Revilla y de Salas», afirma.

A las fiestas de Huerta no les hace falta ser la primera verbena post covid para convertirse en un reclamo. Su ambiente y el carácter siempre festivo y alegre de sus vecinos ha valido para que cuelguen año tras año el cártel de completas. Su alcalde, José Antonio Molinero, no teme una presencia masiva. «Siempre han estado llenas y siempre ha habido autobuses, no creo que este año vaya a haber mucha más gente que en los anteriores. Me preocuparía que salieran muchos autobuses de la plaza de los Delfines de Burgos, pero que vengan de los pueblos de alrededor, no, porque así ha sido otras veces», señala el regidor, que confía en que las personas que acudan sean prudentes, como así han sido en otros acontecimientos culturales recientes, en el certamen de cortos o en el concierto de La M.O.D.A.

Desde la Subdelegación del Gobierno apuntan que las fuerzas y cuerpos de seguridad velarán por el normal desarrollo de las fiestas de Huerta de Rey, como en el resto de municipios de la provincia.

Toda la noche. Todo indica a que Medina de Pomar también estará a rebosar este fin de semana y el que viene. La empresa Autobuses Muñoz Callejo ha instaurado un servicio permanente desde Villarcayo a Medina para las noches de este viernes y sábado. Los buses saldrán cada media hora desde las 22.30 a las 1 para ir, y desde las 3 de la madrugada hasta las 7 ofrecerán el viaje de regreso. El viernes 8 y el sábado 9 que los conciertos de Rulo y la Contrabanda y La Regadera empiezan a las 20.30 horas, los autobuses saldrán también a las 17.30 horas, además del servicio búho antes detallado. «La gente nos lo solicitaba y hemos puesto carteles para anunciarlo. Son las primeras fiestas en las que hacemos servicios por la noche después de mucho tiempo», aseguran.

También en Villarcayo, la empresa Autocares Callejo tiene cerrados servicios para este fin de semana y el que viene. «De momento son de día, para llevar a las peñas a comer a la sidrería, pero seguro que en unos días los chavales me llaman para alquilar algún autobús para la noche», dicen. Los que ya tienen cerrado el transporte son los chicos de Montejo, Frías y Quintana para ir a Medina con la empresa Hijos de Pachín. «Supongo que también llamarán los chavales de Trespaderne para reservar el viaje, que son entre 30 y 50», aseguran desde esta empresa, que afirma que quiénes le solicitan servicio «son los habituales de todos los años» y que incluso durante el verano ha estado llevando los fines de semana a jóvenes del entorno a pasar parte de la noche a Medina.