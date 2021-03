La M.O.D.A., con la ilusión de la primera vez

La voz cavernosa de Manuel Molina suena al inicio de Los locos son ellos, canción de Salvavida (de las balas perdidas). Dice que lo que más le irrita de la vida es la monotonía, con eso no puede, y procura estar creando continuamente. «Si no es la letra es la música, y, entonces, eso es lo que me invita a seguir viviendo, a seguir cantando, porque sin cantar no podría vivir, ni quiero». Sin tanta hondura como el cantaor, pero el mismo sentimiento acompaña a los chicos de La Maravillosa Orquesta del Alcohol. Sin cantar, sin tocar, ya no pueden vivir y tras la publicación hace justo tres meses de su último disco, Ninguna ola, ya tocaba.

El septeto burgalés inicia su gira mañana en Madrid. Dos conciertos diarios en La Riviera hasta el domingo, a las 17 -«hacía muchos años que no tocábamos tan pronto», bromean- y 20 horas. Aforo limitado, público sentado con mascarilla, por supuesto. La seguridad acapara los focos. Solo hasta que ellos salten con sus camisetas de tirantes blancas. Su uniforme no falla.

