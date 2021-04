Arreglan más de 500 bancos a lo largo de todo el bulevar

El vandalismo, las pintadas y los desperfectos de los bancos que jalonan el bulevar del ferrocarril han costado al bolsillo de los burgaleses más de 110.000 euros, repartidos entre los 72.800 empleados en revisiones y reparaciones y los 37.200 de la limpieza, tratamiento de maderas y protección del metal. Esta es la cuantificación del importe llevada a cabo por Ceislabur, la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento del mobiliario urbano, que acaba de finalizar una tarea exhaustiva de repaso a lo largo de todo el eje diseñado por los suizos Herzog&DeMeuron.

Ceislabur, que hace un año resultó ganadora del concurso municipal para mantener tanto los bancos de madera como los de piedra y hormigón, ha actuado en 559 bancos y ha emitido un informe en el que analiza las principales actuaciones, que se han concentrado principalmente en la zona de la antigua estación, el entorno de El Hangar y el parque de La Nevera.

Tal y como explica el concejal de Medio Ambiente, Josué Temiño, los trabajos se dividen entre la sustitución de patas de hormigón armado, de los aros metálicos presentes en los bancos redondos, de los listones de madera, la incorporación de tornillería y su ajuste, la limpieza de grafitis y el tratamiento de la madera para evitar su deterioro.

En total, casi 1.500 actuaciones diferentes en esos casi 560 elementos mencionados, la mayoría de los cuales se ha centrado en el tratamiento. Finalmente, aunque hace meses los responsables municipales temían que fuera necesario retirar más bancos, solo se han eliminado cuatro de ellos, todo situados entre las calles Eduardo de Ontañón y El Carmen.

Tras hacer balance, lamenta Temiño que hasta el año pasado no hubiera un contrato de mantenimiento específico "y la administración local había sido incapaz de dar una solución a ese mobiliario, lo habían dejado ir muriendo". Ahora presume de que "lo que no se había hecho en 10 años lo hemos conseguido en 10 meses".

Para recapacitar. La parte negativa es el importe económico que supone para las arcas públicas. Por eso añade el edil socialista: "Me gustaría hacer recapacitar a los ciudadanos, el mobiliario es de todos y hay que cuidarlo, si queremos verdadero un progreso de la ciudad. Los grafitis no tienen cabida, ni tampoco la rotura de las patas o de los listones, no es nada divertido ni atractivo porque al vandalizarlo estás perjudicando a tu vecino y a tu familia".

La gran avenida que sustituyó a las vías del tren hace poco más de diez años se inauguró con un diseño rompedor. Concitó opiniones apasionadas a favor y en contra, y rápidamente empezó a degradarse por las características de los bancos, por efecto del vandalismo y por la falta de mantenimiento. "Cuando la administración tiene la responsabilidad de gestionar los recursos y los impuestos, lo mínimo es preocuparte y dotar a la ciudad de una seguridad y una dignidad", insiste Temiño, "porque la preocupación por el bulevar se quedó en la foto de la inauguración".