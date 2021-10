"Hay que dejar atrás la derrota en Alcorcón"

Unai Elgezabal ha reconocido que la derrota ante el Alcorcón "fue muy dura" y ha peidido dejar atrás ese partido y centrar todos los esfuerzos en el duelo del domingo contra el Lugo. Tras el entrenamiento de esta mañana, Elgezabal ha admitido que al Burgos le está costando sacar buenos resultados lejos de El Plantío y también que generaron pocas ocasiones en Alcorcón. "Hay que hacer borrón y cuenta y concentrarnos de la importancia del partido ante el Lugo. Somos conscientes de los errores que cometimos y ahora tenemos que hacernos fuertes en casa".

Elgezabal admite que la derrota en Alcorcón "es difícil de digerir. Hace mucho tiempo que no me iba tan cabreado a casa"

"Toda la plantilla somos muy crítica. No generamos ocasiones y no fuimos contundentes en las dos áreas. No podemos encajar un gol como el de Alcorcón en el descuento", ha declarado Elgezabal, que hace "un llamamiento" a la afición "porque es un momento muy importante y ojalá nos puedan ayudar". "Nuestra afición nos da un plus, pero no vale solo con ser fuertes en nuestro campo, hay que ser ambiciosos en todos los estadios".