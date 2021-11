Sergi Enrich espera el apoyo de la afición en El Plantío

El delantero de la SD Ponferradina Sergi Enrich cree que la clave del conjunto berciano es "seguir siendo ambiciosos, pero también al mismo tiempo no perder la humildad y el trabajo", señaló a Efe. En este sentido. añadió que "se trata de creer más en el equipo, pero sin que suponga perder la referencia y la cabeza de cuál es el primer objetivo, pero sin renunciar a la ambición".

El jugador balear se estrenó como goleador de la Ponferradina en el primer partido en el que disputó todo el encuentro, anotando el tanto de la victoria ante el CD Lugo (1-2) en el tiempo de prolongación -minuto 94- tras cabecear un envío de José Luis Zalazar. "Es lo que tiene el fútbol, unos días antes nos empató el Huesca en el minuto 97 y la recompensa a intentarlo hasta el último momento llegó en Lugo", comentó el exjugador del SD Eibar.

Para el delantero, el partido en el Anxo Carro fue para él "un día muy especial, emocionante porque, a pesar de llevar muchos encuentros éste ha sido muy importante después de mucho tiempo sin jugar y tendrá un recuerdo diferente por haber empezado a mostrar el trabajo y verme cada vez mejor", apuntó.

Enrich ve "ciertas similitudes" entre su actual equipo, al que llegó ya iniciada la temporada al encontrarse en el paro, y el conjunto eibarrés, en el que militó tras su ascenso a Primera División. "Tienen parecidos en cuanto al sentimiento de familia que también me he encontrado en la Ponferradina con un vestuario increíble, de los mejores que he tenido y esa es una de las claves del buen momento del equipo", matizó.

El autor del tanto de la victoria en Lugo quiso poner en valor la aportación de los jugadores que entraron de refresco ante el equipo lucense, especialmente el también delantero Edu Espiau, "que ocupó una posición diferente a la habitual, en el extremo izquierdo pero realizando, como el resto que entraron, un partidazo", dijo.

De cara a la visita el próximo domingo al Burgos CF, Enrich ha reconocido la "rivalidad" entre ambos equipos y le gustaría que se repitiera en El Plantío el desplazamiento de aficionados bercianos que, en número de cerca del millar, estuvieron presentes, por vez primera de manera multitudinaria, acompañando al equipo en tierras lucenses.