El podcast como una forma "más cercana" de comunicar

Las nuevas formas de comunicar y el futuro de los medios de comunicación centraron hoy la primera charla de las III Jornadas de Comunicación e Información, que contaron con la participación de la redactora de la sección ‘Series & Más’ de ElEspañol y creadora del podcast ‘Del Sofá a la Cocina’, Valentina Morillo; y el comunicador del programa ‘Hoy por Hoy’ de Cadena SER, David Ibáñez ‘Fox’, y conocido también por el programa VodafoneYu de Europa FM.

La Asociación de Periodistas de Burgos y la Universidad de Burgos (UBU), en colaboración con la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Burgos y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organizaron estas jornadas, con el objetivo de acercar a los estudiantes de Comunicación Audiovisual de la UBU la realidad de la profesión periodística, la comunicación y la información, a través de la narración en primera persona de profesionales que desempeñan esta función en la actualidad.

Durante este encuentro telemático se debatió acerca de los nuevos formatos comunicativos que están ganando peso actualmente, como el podcast o redes sociales como Twitch, Tik Tok, Instagram… etc., que se están utilizando también para transmitir información. Al respecto, Valentina Morillo señaló que el panorama es "muy prometedor" para los estudiantes, puesto que actualmente existen muchos medios y formatos, que permiten que puedan probar diferentes opciones "hasta encontrar cuál es su vocación o la mejor manera de explotar sus talentos".

Asimismo, explicó que los propios medios tradicionales también se están apuntando a las nuevas tecnologías, probando diferentes formatos para transmitir la información. "Lo raro es que los medios de comunicación no se enganchen también a ello", afirmó, señalando que en su opinión no cree que ningún medio deje de existir, porque los medios tradicionales son "necesarios".

En este punto, ambos hicieron referencia al podcast, un medio que "ofrece muchas posibilidades", tal y como defendió Valentina Morillo, porque permite trabajar diferentes géneros periodísticos y permite a los oyentes poder realizar otras actividades mientras lo ven. "Es un paso más allá de la radio y ofrece creatividad de una forma más íntima y cercana", afirmó. "Lo que importa es lo que vamos a crear", añadió al respecto Ibáñez. Por ello prevén que no va a parar y tendrá "mucho futuro".

Especialización. A preguntas de la moderadora sobre si la especialización en el periodismo es un lastre en la actualidad, tanto Morillo como Ibáñez coincidieron al decir que, aunque una persona quiera especializarse, resulta "imposible" dentro del mundo periodístico.

"En el caso de los periodistas y comunicadores, es un trabajo complicado. Siempre está cambiando. No hay una sola forma de hacer las cosas. Hay que saber controlarlo todo y especializarse siempre está bien, pero no cerrarse puertas", añadió Valentina Murillo. "Un periodista no tiene que saber hacer de todo, pero cuanto le toca tiene que sacar las preguntas adecuadas", añadió David Ibáñez.

Las jornadas, que tuvieron que suspenderse el año pasado debido a la pandemia de la covid-19, se retomaron hoy, y se mantendrán hasta el 3 de mayo. El próximo encuentro, que tendrá lugar el 20 de abril, contará con la participación del ilustrador y humorista gráfico José María Nieto, con la charla ‘El lodazal de los melindrosos. Humor gráfico de prensa en nuestros días’. Licenciado en Bellas Artes, ha trabajado para El Norte de Castilla, la edición de El Mundo Castilla y León y ABC. Es, además, autor de varios libros y ha sido galardonado con el Premio Mingote.

El cierre de la convocatoria corresponderá al periodista y director de Tablero Deportivo de Radio Nacional de España, Manuel Martínez, que ofrecerá su visión sobre ‘El deporte en los medios de comunicación: información vs espectáculo’.