"El trabajo del equipo y el ambiente fueron espectaculares"

El Burgos CF se llevó el triunfo por la mínima en el derbi ante el Mirandés gracias a un cabezazo de Grego Sierra, que alabó la labor de todos y agradeció el apoyo de los cerca de 9.000 aficionados en la grada. "El trabajo del equipo ha sido espectacular, lo mismo que el ambiente. Nos han empujado en los momentos malos", expresó tras el encuentro.

El central zurdo reconoció que en la segunda parte "no hemos tenido el control del partido, pero tampoco hemos sufrido mucho. No han tenido ocasiones muy claras, salvo la del larguero", indicó Grego Sierra, que en su debut como blanquinegro fue expulsado en Butarque y ayer se desquitó. "El partido del Leganés me dejó un mal sabor de boca. Debutaba con el Burgos y a los 20 minutos estaba en la calle (...)".

