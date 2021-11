El temor al desabastecimiento llega al comercio local

Si uno centra su atención en los escaparates y el interior de los comercios a pie de las calles de Burgos, se observa que el género es abundante y variado, no hay estantes vacíos ni síntomas de que los vaya a haber. Lo mismo ocurre en los negocios de alimentación e incluso en las barras de los bares y cafeterías, que rebosan variedad y abundancia a un mes vista de la Navidad, los días en los que se registra mayor consumo del año. Un vistazo a las principales plataformas de compra por internet ofrece el mismo aspecto de abundancia y tranquilidad. Pese a ello, las tensiones de abastecimiento en el comercio y en parte de la hostelería -reconocen los propios empresarios- son crecientes y preocupantes y hay unanimidad en el aviso de que los precios seguirán al alza y de que pueden empezar a faltar algunas mercancías en las próximas fechas, máxime si se cumple la amenaza de una huelga en el transporte para los días previos a Navidad.

Comerciantes y hosteleros huyen de cualquier tipo de alarma social que genere acopios indiscriminados e injustificados, muy perjudiciales para la estabilidad y el normal transcurso de la primera campaña de final de año tras los confinamientos. No obstante, permanecen en contacto con sus proveedores de referencia y todos -salvo en el ámbito de la alimentación, donde impera la tranquilidad- tienen problemas para atender algunos pedidos.

O no llegan los contenedores contratados desde China desde hace meses, o las fábricas no dan a basto para atender los picos de demanda mundial generados tras el parón de la pandemia, o faltan algunas materias primas básicas, o no hay componentes electrónicos que permiten el funcionamiento de todo tipo de equipos, desde una tarjeta de ordenador, a un smartwatch, una consola de videojuegos, un juguete...

