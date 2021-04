Archivada la causa contra Concepción por criticar a Iglesias

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la diligencia informativa abierta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, quien cuestionó en una entrevista la presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno.

Según ha informado este viernes el CGPJ, el Servicio del Promotor de la Acción Disciplinaria ha acordado cerrar el caso al considerar que las declaraciones del magistrado "no revisten ilicitud disciplinaria" y están amparadas en el derecho a la libertad de expresión.

Las polémicas declaraciones tuvieron lugar el pasado 15 de febrero en la emisora de televisión La 8 Burgos, donde Concepción señaló que "la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista, que es al que pertenece este señor (en referencia al vicepresidente Pablo Iglesias), forma parte del Gobierno".

"La democracia de un país se pone en solfa desde el momento en que el Partido Comunista está en el Gobierno"



José Luis Concepción, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 16 de febrero de 2021 pic.twitter.com/gcttlq4LZ8 — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) February 16, 2021

"No puede entenderse que toda manifestación expresada por un miembro de la carrera judicial, sea favorable o desfavorable, deba entenderse como una censura o felicitación con relevancia disciplinaria", señala el Consejo. Según recuerda, para merecer sanción, la opinión debe expresar "una censura incuestionable" y es preciso que se realice invocando la condición de juez.

El promotor de la acción disciplinaria cree que el presidente del TSJ de Castilla y León "no formula censura ni felicitación alguna a ninguna autoridad". "Su opinión no llega a concretarse en ningún acto y no consta que invocase su condición de magistrado", añade.

Tras la controvertida entrevista, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, llamó a Concepción para recordarle que la libertad de expresión en su cargo tiene unos límites y que los principios de ética judicial aconsejan "prudencia y mesura" en las declaraciones. Ya le había llamado la atención en mayo del año pasado, después de que el magistrado señalara en otra entrevista que en el estado de alarma los españoles tienen "suspendidos algunos derechos fundamentales".