El Barça le tiene tomada la medida al UBU Bajo Cero

Nueva derrota para el UBU Bajo Cero, que no atraviese el mejor momento de la temporada y ve peligrar la quinta plaza de la tabla tras caer ante el Barcelona (39-33).

El cuadro de Juan González tiene en el equipo azulgrana un verduro al que no saben cómo evitar. Los catalanes ya vencieron en la primera vuelta a los gualdinegros, que se encontraban imparables por entonces y no sabían lo que era perder en casa, y ahora, de nuevo, han logrado vencerles, aunque esta vez han tenido que sufrir algo más. La reanudación tras el descanso ha sido uno de los momentos clave del duelo, pues los visitantes no han igualado la intensidad de su rival y han visto cómo los blaugranas establecían una diferencia que les ha servido para llevarse la victoria final.

Pese a la imposibilidad de lograr el triunfo, los pupilos de Juan González han dado guerra en los minutos finales y han hecho peligrar la ventaja de los de la ciudad condal. Así, han logrado un bonus que que podrái ser útil para conservar la quinta plaza de la clasificación a falta de una sola jornada para que empiecen las eliminatorias por el título.