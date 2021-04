Los duques de Osuna

I.- CAPILLA DE SAN JUAN BAUTISTA: EL OBISPO DON JUAN CABEZA DE VACA

Se trata de la capilla funeraria del obispo don Juan Cabeza de Vaca (finales del siglo XIV-principios del siglo XV), hoy convertida en museo. En el centro estaba su tumba y la de su hermano don Pedro, Gran Maestre de la Orden de Santiago. Tras la remodelación que se hace de la capilla en el siglo XVI, los sepulcros son colocados en dos arcosolios renacentistas, en donde hoy les podemos contemplar.

I.A .- LOS CISNEROS

De la misma forma que Ansúrez tiene que ver etimológicamente con las anades, Cisneros está en relación con los cisnes, de ahí que hoy en día estos estén presentes en el escudo de la villa palentina de Cisneros y de que en su día fuesen las armas de la familia Cisneros.

+ Ajedrezado

Es leyenda que Gonzalo Jiménez, divisero de Cisneros, toma como armas en una lucha entre pueblos vecinos por cuestiones jurisdiccionales un ajedrezado de gules, por la sangre derramada en la batalla, y de oro, porque tuvo lugar esta bajo un fuerte sol. Al margen de leyendas lo que sí es cierto es que el ajedrezado son las armas de los Cisneros y de otras dos familias que proceden de ellos, concretamente los Cabeza de Vaca y los Girón.

Parece ser que este juego fue inventado en la India por el brahmán Sissa Ben Dahir para distracción y ocio de un rey. Los árabes lo introducen en España y muy pronto se extiende por Europa Occidental. Alfonso X el Sabio lo hace con el Libro de los Juegos de Ajedrez.

Se va a conocer como el Juego de las Batallas en el que, en el tablero, campo de batalla, se enfrentan tácticamente dos ejércitos. El juego consiste en dar muerte al rey del ejército contrario, por lo que simbólicamente el rey “blanco” se coloca sobre la casilla negra y el “negro” sobre la blanca. Al rey le acompañan los portaestandartes, aunque otros hablan de príncipes (alfil), la caballería (caballo) y la infantería (peones). Otras piezas son más controvertidas en cuanto a su identificación, concretamente la torre y la reina:

En relación con la torre, mientras que en Oriente se asocia con los elefantes que llevaban encima una torre con guerreros, en Occidente se termina asimilando a la imagen de un castillo o fortaleza.

Por otro lado, la pieza que hoy en día conocemos como reina tiene bastantes problemas de identificación. En realidad en Oriente se trataba del visir, pues entre los musulmanes no se conocían reinas y no se daba este rango a la favorita del sultán. Aquí en Occidente se habla de la reina, mas como el campo de batalla no es el lugar adecuado para ella, otros prefieren identificar la pieza como una especie de lo que hoy en día concebimos como capitán general. Realmente aquí todos hablamos de reina y algunos, en un intento de justificar su presencia en la guerra, han argumentado cosas un tanto fantásticas, como asociar la pieza con Pentesilea, reina de las amazonas, mujeres que sí lucharon según la mitología.

I.B.- LOS CABEZA DE VACA

Al provenir de la casa Cisneros también llevan, como ya he dicho, el ajedrezado, al que pueden añadir por bordura seis cabezas de vacas. Una vez más nos movemos en el campo de las leyendas sin poder llegar a una conclusión histórica respecto al origen de esta familia. Así podemos destacar dos versiones:

1.- El linaje partiría de Martín Alhaja, un pastor al que curiosamente se le hace proceder de la casa Cisneros. Sería este quien a las tropas dirigidas por don Diego López de Haro les señala el camino marcado por cabezas de vaca devoradas por los lobos para no ser vistos por los almohades, que finalmente serán derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa. Alfonso VIII como recompensa dará a Martín Alhaja la bordura de las seis cabezas, iniciándose aquí el linaje Cabeza de Vaca. Es una leyenda recogida en el siglo XVI por Gonzalo Fernández de Oviedo.

2.- Otra versión nos dice que dicho linaje se inicia con Fernán Ruiz de Vaca que en la crónica de Fernando III el Santo aparece al servicio del rey en la conquista de Córdoba. El nombre Cabeza de Vaca estaría en relación con un señorío de Fernán Ruiz que así se denominaba.

En la capilla de San Juan Bautista tenemos las armas de los Cabeza de Vaca a base del ajedrezado, sin la bordura, en el sepulcro de don Pedro, concretamente en la almohada sobre la que reposa su cabeza y en la de don Juan, en este caso con el escudo sobre su pecho. Finalmente, donde mejor podemos ver el escudo es en las pinturas del tímpano de la que fue la puerta de entrada a la capilla.

II.- HERÁLDICA DEL DUQUE DE ABRANTES EN LA CAPILLA DE LA CONCEPCIÓN

II.A.-DUQUES DE OSUNA

En este escudo del siglo XIX quiero destacar, una vez más, las relaciones matrimoniales entre los duques de Abrantes y otras grandes familias, en este caso los duques de Osuna. Por otra parte, en relación a lo que llevo comentando en este artículo, la conexión, por medio del ajedrezado entre los Girón, duques de Osuna, y los Cisneros. El escudo lleva en el campo los jirones con las armas reales del castillo y el león; por bordura el jaquelado (ajedrezado) con las quinas portuguesas; timbre con un caballo ensillado y enfrenado.

+ Los jirones

Una vez más las leyendas engrandecen los grandes linajes, al margen de la realidad histórica. Así, en relación con el linaje Girón hay dos versiones sobre el motivo de los jirones en su escudo:

1.- Salazar y Castro en Historia genealógica de la Casa de Lara, obra escrita en 1697, establece el nacimiento de la casa Girón en tiempos de Alfonso VI. En 1086, en la batalla de Sagrajas, Alfonso VI conoce una estrepitosa derrota ante los almorávides de Yusuf ben Tafusin. A punto de ser capturado, pues su caballo había quedado muerto a lanzadas, Rodrigo González, señor de Cisneros, que se encontraba a su lado, le presta su caballo para que pueda huir, cortándole unos trozos o jirones al rey de su sobrevesta. Ya salvado el rey, pregunta de quién es el caballo en el que ha logrado salvar la vida, más don Rodrigo, prisionero de los almorávides, no está presente, hecho que aprovecha un privado del rey para arrogarse su auxilio. Liberado don Rodrigo acude al rey y le demuestra que el caballo era de él, mostrándole los jirones que en su momento arrancó de su sobrevesta. Alfonso VI, para compensarle, le dio como armas tres jirones y las armas reales de Castilla y León. Los tres jirones eran de gules, pues los trozos de tela que traía don Rodrigo estaban manchados de sangre. Por otro lado le concedió por timbre un caballo blanco enjaezado y enfrenado en recuerdo de la gesta. Así nacía la casa Girón.

La batalla de Sagrajas se conoce también con el nombre árabe de Zalaca, alusión al suelo resbaladizo del campo de batalla por la mucha sangre que lo cubrió.

2.- Ángel San Vicente nos dice «En tiempo del rey Alonso el onçeno ouo vn caballero que se llamava Rodrigo de Asueros; era de alto linaxe y en vna batalla que el rey don Alonso vbo con el rey moro Albaaçen le mataron el caballo y Rodrigo de Asueros se apeo del suyo y se lo dio al rey…». El relato es idéntico a lo expresado en la versión anterior, pero con la diferencia de que los hechos se situan en la época de Alfonso XI en relación con la batalla de Algeciras.

A modo de conclusión digamos que el ajedrezado de los Cisneros está presente también en los Cabezas de Vaca y los Girón, estos últimos relacionados con los duques de Osuna y por enlaces matrimoniales con los duques de Abrantes.

Fuentes: Teófilo López Mata, Julio de Lecea Navas, Luis Valero de Bernabé, Julio Gozo, Mikel López Flores, Ángel de San Vicente y Gudiel Gerónimo.