Del lujo a la ruina en doce años

Tenía todas la papeletas para ser un negocio rentable, al pie de la N-120, en el Camino de Santiago y a tiro de piedra de los yacimientos de Atapuerca, con espacio de sobra para aparcar camiones y otros vehículos, unas vistas para perderse en el horizonte y el propio servicio del hotel-restaurante, con un gran comedor acristalado hacia una terraza exterior semicubierta. Un lujo para el cercano pueblo de Santovenia de Oca, pedanía de Arlanzón, que al carecer de bar, sus vecinos se acercaban al hotel a tomar algo y a relacionarse, pero no solo ellos, también vecinos del entorno.

Pero el proyecto del empresario burgalés Teodoro Pérez López, muy conocido en el mundo de la hostelería, no cumplió sus objetivos. Se inauguró en 2004 y cerró en 2016, después de que la familia intentara sin éxito renegociar los plazos e importes hipotecarios con los nuevos gestores de La Caixa, tras absorber Caja de Burgos, así que el inmueble acabó en manos de la entidad que lo gestiona a través de su inmobiliaria Servihábitat. Hoy se puede comprar por 906.500 euros, aunque la fotos que aparece en el portal Fotocasa en nada se parece a lo que se encontraría cualquier interesado si se acerca a visitarlo.

Hoy, el hotel-restaurante Sierra de Atapuerca está a merced de cualquiera que entre a su interior con intención de saquearlo, ahora ya lo poco que queda, porque desde hace cinco años los amigos de lo ajeno se han ido llevando todo lo que han podido, los marcos de madera de las ventanas y puertas, el material de las instalaciones eléctrica, calefacción y fontanería, amén de destrozar cristales, paredes, escaleras, armarios. Recorrer hoy estas instalaciones que un día dieron descanso a tantos visitantes y de comer a cientos de camioneros que aparcaban para descansar en su ruta, produce un lamento por cómo puedan acabar las ilusiones y los proyectos en los que se invirtieron tantos millones, un millón de euros en ese caso.

Para el alcalde de Santovenia de Oca, Felipe Jesús Castro, ver el estado actual del hotel es doloroso, porque ha conocido el esplendor del lugar y lamenta que se cerrara y que ahora esté desvalijado y ‘herido de muerte’, dice, recordando como era el bar, la cocina, las habitaciones o el comedor, donde se ha volado la malla del tejado que protege el techo de madera -aún se conserva- y que le condena a mojarse e irse deteriorando. El alcalde denunció hace unos años el allanamiento y desvalijamiento, así como que los camiones seguían entrando a aparcar a pesar de estar cerrado. Tras las quejas, hubo un peritaje y se tapiaron puertas y ventanas con ladrillos para evitar el acceso, pero ya se han roto para poder entrar por algunas zonas.

La presencia de jóvenes también es frecuente, por los resto de botellón que hay en las instalaciones y las pintadas y grafitis. El alcalde no sabe si ha sido por la pandemia, al no tener donde juntarse o ya de antes, pero no oculta su preocupación por lo que está pasando con el hotel y porque un día «haya una desgracia». Vuelve a hacer un llamamiento para que los responsables del inmueble lo vuelvan a tapiar para evitar el acceso.