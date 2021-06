"Los 'barones' del PSOE deben hacer más que criticar un tuit"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, defiende en esta entrevista su presencia el próximo domingo en la madrileña Plaza de Colón para protestar contra la más que probable concesión de un indulto a los presos del procés. Eso sí, se desvincula de una posible reedición de la foto de hace dos años, con Ciudadanos, PP y Vox posando juntos. Y es que, como advierte, «Ciudadanos está en la manifestación del Orgullo con otros partidos y está en manifestaciones donde se dice ‘no’ a los indultos». Es más, anima también a sumarse al que denomina «PSOE no sanchista». «Deberían ser ellos los primeros en oponerse a la deriva sanchista de este PSOE irreconocible».

El día 13 asistirá a la manifestación de Colón contra los indultos a los presos del procés. ¿Volverá a repetirse la foto de Ciudadanos, PP y Vox juntos?

La foto que se va a producir es la de centenares de miles de personas pidiendo justicia y sentido común y diciendo sí a España y no a los indultos. Y la foto que también se va a producir es la de Sánchez con los golpistas. Este es el retrato que importa y que no se nos puede olvidar el domingo.

Fue muy criticado que un partido como Ciudadanos, que se posiciona en el centro, posara al lado de la ultraderecha de Vox. ¿Asume que esto le restó votos entre los desencantados con el PSOE?

Lo que me niego a asumir es el marco de la izquierda y de los sanchistas. Ciudadanos está en la manifestación del Orgullo con otros partidos y está en manifestaciones donde se dice no a los indultos. La foto que debería doler y restar votos es la de Sánchez con Otegi y Bildu, cuando pudo elegir la vía del centro y la moderación con Ciudadanos.

El indulto no es la solución, ¿pero cuál es? Está claro que algo se está haciendo mal cuando el independentismo supera ya el 50 por ciento de los apoyos en Cataluña.

Lo que no va a solucionar nada es legitimar lo que ha hecho el separatismo. La cesión al separatismo nunca ha sido solución para España. Llevamos 40 años cediendo y hemos ido a peor.

Yo creo en una España de ciudadanos libres e iguales y ceder al chantaje no es la solución. Lo que hay que hacer es respetar los derechos de todos los catalanes y, desde luego, no olvidar a los catalanes constitucionalistas, que somos los que nos hemos partido la cara en Cataluña por el conjunto de España.

Además, los indultos no tienen nada que ver con buscar una solución para Cataluña, sino con buscar una solución para mantenerse en la Moncloa. Sánchez era el que decía hace dos años que iba a traer detenido a Puigdemont, que iba a tipificar el delito de referéndum ilegal o que no se iban a dar los indultos. Lo único que se ha cambiado en este tiempo es que Sánchez quiere ahora su apoyo.

La pasada semana se conoció que el Gobierno estaría negociando con Bildu el acercamiento de los presos etarras. ¿Qué opina al respecto?

Están humillando a España. Ya advertimos de que esto iba a pasar: el acercamiento de presos etarras asesinos se hace a cambio de su apoyo en el Congreso de los Diputados. Es una indecencia. En vez de apoyarse en partidos constitucionalistas y buscar acuerdos de Estado, se apoya en partidos que lo único que piden son privilegios para etarras y para separatistas.

La actualidad la copa el procés, pero aún estamos en plena pandemia. El Gobierno fía la recuperación a las vacunas y a la gestión de los fondos europeos, sobre la que Ciudadanos ha sido muy crítico, ¿es hora como dicen de quitarnos las mascarillas o a su juicio toca esperar?

No solo Ciudadanos es crítico, es que es una vergüenza que se vayan a repartir los fondos a dedo. Vox le regaló al Gobierno el cheque en blanco del reparto de los fondos, y ayudas como la concedida a Plus Ultra son un muy mal precedente.

Estamos en la fase final de la pandemia y yo confío en la capacidad de España de recuperase, pero no confío en las políticas económicas del Gobierno. Se ha quedado mucha gente atrás porque no han llegado ayudas directas para los pequeños negocios.

¿Ha digerido el partido ya los resultados de Madrid? ¿Qué ha fallado en el discurso de Ciudadanos?

Hemos hecho la parte más difícil, que es gobernar bien, pero nos ha fallado la parte supuestamente más fácil, que es la de trasladarle a la gente esa buena gestión. Ha sido muy curioso, mucha gente ha votado a Ayuso por la gestión económica, por las terrazas y por la hostelería abierta o por mantener los teatros abiertos, y resulta que todas ellas han sido cuestiones que ha llevado a cabo Ciudadanos desde el gobierno.

Toca seguir adelante. Este proyecto gobierna en dos comunidades autónomas y en 400 ayuntamientos y es imprescindible para mantener una España fuerte, unida y con igualdad de condiciones en todos los territorios.

Hace tres años Ciudadanos era la primera la fuerza política en Cataluña y capaz de decidir el Gobierno de España. ¿Qué estrategia tienen para recuperar a los que hace tres o cuatro años les votaban de forma masiva y ahora están en otras opciones?

Cuando yo accedo a la presidencia del partido ya sé que está en un momento muy difícil, pero a mi me gustan los retos. Otros se meten en política para vivir mejor, yo me metí sabiendo que había que trabajar y superar retos difíciles. Cs sigue siendo un partido de gobierno, un partido útil y fundamental para la estabilidad de España y estoy convencida de que muchos ciudadanos saben que España es un país mejor con Cs. Por eso hay que seguir luchando.

En las últimas elecciones en Cataluña y Madrid los mensajes moderados no han sido capaces de convencer al electorado. ¿Usted cree que es esta sociedad la que demanda estas posturas extremas, o son ustedes los políticos los que están generando estos discursos extremos?

Nosotros estamos en el centro y huyendo de los extremos. En política uno tiene que hacer las cosas que cree que son correctas. Sé que se pueden ganar votos insultando, mintiendo... pero no estamos dispuestos a hacerlo. La moderación y la buena gestión a veces no dan votos a corto plazo, pero estoy convencida a que larga sí.

Suárez decía «todo el mundo me quiere pero nadie me vota»....

A nosotros todavía nos vota mucha gente, gobernamos en muchos sitios y estoy convencida de que Ciudadanos va a seguir siendo ese partido necesario.

Sé que el bipartidismo tiene muchas ganas de seguir ellos dos solos manganeando, apoyándose en los partidos nacionalistas, pero es que eso es malo para España y hay que seguir combatiéndolo con valentía. El partido más valiente, más útil y que más piensa en España es Ciudadanos y así vamos a seguir.

¿Se teme movimientos similares a los de Madrid en Andalucía o Castilla y León? En Andalucía son constantes los rumores de fisuras en el pacto de gobierno.

El Gobierno de Andalucía es sólido, trabajamos codo con codo. Los que están intentando boicotear el Gobierno son los partidos que no están en él. Después de 40 años de políticas fracasadas, el Gobierno andaluz está fuerte y estoy convencida de que va a agotar la legislatura.

¿Y en Castilla y León?

Exactamente lo mismo. El Gobierno está fuerte. ¡Ha superado una moción de censura! Los que están intentando boicotear a los gobiernos de Castilla y León y Andalucía están fracasando y van a seguir haciéndolo.

Pasadas las semanas, ¿fue un error promover la moción de censura en Murcia?

Eso lo promovieron los compañeros de Murcia, no se promovió desde ningún otro lugar.

Hace unos días la comisión de expertos del Congreso de los Diputados ha decretado que los que se fueron de Ciudadanos son tránsfugas. Y también se califica de tránsfuga al presidente de Murcia por mantenerse en el poder gracias a comprar tránsfugas. Imagine lo que tiene que esconder ahí el PP, que ha comprado tránsfugas de Ciudadanos y de Vox...

Como líder del partido, ¿considera que fue un error la decisión que se tomó en Murcia?

Desde luego que al final, viendo como se han comprado tránsfugas, el PP ha demostrado que no era un socio con el que se pudiera gobernar. Pero esa decisión se tomó por los compañeros de Murcia, muchos de los cuales acabaron luego comprados como tránsfugas, como bien ha dicho el Congreso de los Diputados y los expertos del pacto antitransfugismo.

Las voces críticas dentro de su partido pidieron ‘cabezas’ tras lo ocurrido en Murcia y Madrid y algunos dirigentes de su partido optaron por marchase directamente al PP. ¿Cómo afecta esto a su liderazgo?

Es que nosotros estamos pensando en los que se quedan. Pasa muchas veces que los que hacen las cosas no correctas tienen más fotos los que se quedan trabajando, son leales y no se cambian de chaqueta. Yo le voy a dar mucho más protagonismo a la gente que sigue creyendo en un partido de centro y no quiere seguir en política en cualquier partido. Son los que están tirando del carro.

Y aquí me gustaría hacer una reflexión: no podemos darle más bombo a uno que critica que a la mayoría que aplaude. Es el problema de España, se da mucho foco al que critica y destruye y muy poco al que trabaja y construye.

¿Habla con Albert Rivera? ¿Qué hay de cierto en los rumores de que está preparando su salto al Partido Popular?

Hablo con Albert, tengo muy buena relación personal con él, y lo que le escucho y veo es que está muy contento en el sector privado. Estuvo 15 años al frente de este partido, 15 años en política, y tenía ganas de volver al sector privado y es lo que está haciendo.

¿Cómo van a afectar los indultos del procés a sus pactos locales y regionales con el PSOE?

Los pactos se están cumpliendo. A los barones regionales del PSOE que no son sanchistas les pido que sean valientes y hagan algo más que criticar un día en un tuit. Deberían ser ellos los primeros en oponerse a la deriva sanchista de este PSOE irreconocible.

Tenemos que ser valientes y dar todo lo que tenemos para que Sánchez no siga destrozando este país a cambio de mantenerse en el sillón unos meses más. Nos va el futuro de España en esto.

¿Y sus pactos de gobierno con el PP se pueden ver afectados a cuenta de la imputación de Cospedal?

Que el PP y el PSOE tienen corrupción es algo que sabemos. Nosotros lo que garantizamos es que donde gobierna Ciudadanos no hay corrupción y aumenta la transparencia y el control de cuentas. En Andalucía, por ejemplo, esta semana se aprueba la ley de lucha contra el fraude y la corrupción. Ciudadanos es garantía de limpieza y de buena gestión allí donde estamos, por eso es importante que estemos.

Las encuestas no le son favorables. Las últimas conocidas apuntan a que, por ejemplo, perderían la representación parlamentaria en Castilla-La Mancha a favor de VOX. ¿Qué supone esto para Ciudadanos?

Nosotros miramos más los datos de incidencia acumulada, de paro, de creación de empresas… Si los políticos miraran más los datos reales -como por ejemplo el precio de la luz, que acaba de subir el Gobierno de España-, y no tanto las encuestas, le iría mejor a España. No estamos pensando en como ganar votos, sino en cómo solucionar los problemas de los ciudadanos.

Marruecos es una crisis en toda regla. ¿Está actuando bien el Gobierno? ¿Qué postura mantiene Ciudadanos en esta crisis?

No parece que lo estemos solucionando… Ciudadanos ha demostrado que es un partido de Estado y en el Congreso de los Diputados hemos demostrado unidad para que desde fuera de España se vea que hay unidad para enfrentarse a este problema. Pero el problema de España es que ha hecho un vacío diplomático y de política exterior que está generando muchas dificultades, y luego tiene que liderar en Europa una respuesta conjunta al desafío de las fronteras, que son españolas pero también europeas.

Aquí hay que ser serio y no ayuda nada a que nos respeten fuera que Sánchez no respete a la justicia y a las instituciones españolas, queriendo indultar a los que dicen cada día que España es una porquería y que se pasan por el forro las leyes y la Constitución.