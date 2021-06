Mazazo en bucle a la maquinaria municipal

Nadie espera que una administración sea infalible. Ni las personas ni las instituciones lo son nunca por completo. Pero la sucesión de varapalos judiciales que ha recaído en las últimas semanas sobre el Ayuntamiento de Burgos no pueden ser casualidad.

Distintos tribunales de mayor o menor rango han sacado los colores a una maquinaria municipal que, lejos de mejorar con la sucesión de equipos de Gobierno, sigue presentando errores enquistados, a caballo entre la gestión política y la burocracia funcionarial.

Las responsabilidades son compartidas y en multitud de ocasiones acaban diluyéndose, como aquel "fallo multiorgánico" que sirvió hace unos años para despachar el desastre de la cafetería del Espolón. Lo malo, sin embargo, es que las consecuencias de estas sentencias son muy concretas, en la mayoría de los casos llevan aparejadas condenas monetarias y su coste, por tanto, lo paga el contribuyente.

Hace diez días conocimos una de particular calado. El Consistorio no podrá cobrar 400.000 euros a la empresa maderera Kronospan, a la que se le reclamaba este importe por el Impuesto de Actividades Económicas, porque hubo una firma que no llegó en plazo.

El Ayuntamiento primero le había concedido una bonificación del 50% del impuesto entre los años 2015 y 2019 pero posteriormente pretendió retirar esa ventaja. Lo hizo, sin embargo, sin que el preceptivo documento estuviera firmado, algo que parece imposible de entender en el seno de una maquinaria acostumbrada a que todo vaya bajo rúbrica y que sorprendió enormemente al juzgado encargado de resolver el pleito.

El bipartito anunció, un día después de que este periódico publicara la sentencia, que abría un expediente de información reservada para descubrir "quién o quiénes han tenido alguna responsabilidad por acción u omisión en la tramitación del expediente", tarea que corresponderá a la sección de Personal. Por ahora, los responsables municipales no han querido señalar públicamente a nadie.

Una jornada antes supimos también que había 32 facturas pagadas fuera de plazo a la anterior adjudicataria de la limpieza de las fuentes ornamentales y que esto le va a costar a las arcas públicas 6.500 euros. Eran cobros atrasados de 2016 a 2019 que se abonaron hasta 240 días tarde.

La semana anterior se hizo pública una sentencia del Tribunal Supremo en la que confirma el fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y se determina que la ciudad tendrá que indemnizar a la empresa del párking subterráneo situado junto al viejo Hospital General Yagüe, precisamente por el traslado del centro sanitario.

En esa resolución no se especifican las cantidades, pero se teme que sean muchos miles de euros. Para hacerse una idea, la empresa llegó a reclamar el rescate de la concesión y una indemnización por lucro cesante de 1,5 millones de euros allá por 2013, cuando la mudanza al HUBU era reciente. Habrá que esperar a cuánto asciende el susto.

La Concepción, ya pagada. Sí que sabemos a ciencia cierta que la administración local ha retornado más de 306.000 euros a la UTE que construyó el párking de las huertas de la Concepción y dejó sin urbanizar la superficie. Así se lo reconoció el TSJ en otra decisión de la que informamos el 9 de abril. El importe procede del aval que en su día se les retuvo a las integrantes de esta unión empresarial (Arranz Acinas, Jopisa y Contratas y Maquinaria) y que inicialmente ascendía a casi 640.000.

El mes anterior, a mediados de marzo, el equipo de Gobierno municipal anunció que recurrirá al Supremo como última opción, tras verse seriamente amenazado por un posible pago de 9 millones de euros a cuenta de la expropiación de unos terrenos en la calle Manuel Altolaguirre (Gamonal norte, junto al colegio Juan de Vallejo). El TSJ dio la razón a los propietarios de lo que el PGOU marca como uso dotacional, aunque todavía no hay nada destinado para ello, y en su día la ciudad ya pagó 2,8 millones a los propietarios aunque se juega un encarecimiento de otros 6,2.

El repaso de este último trimestre es demoledor, pero se agrava aún más si nos remontamos al ejercicio 2020. En diciembre el Ayuntamiento supo que debía pagar las horas extras de los conductores de autobús en lugar de tratar de compensarles con una especie de ‘bolsa’. En septiembre el TSJ reconoció el derecho de Copsa y Aroasa, componentes de la UTE del fallido bulevar de Gamonal, a recibir medio millón de euros por el beneficio industrial perdido y los daños y perjuicios.

Sobre la ciudad planea, además, la resolución de decenas de reclamaciones por el impuesto de plusvalías indebidamente cobrado. Están en discusión alrededor de 4 millones de euros y por ahora solo se han abonado 150.000. Veremos qué parte acaba engordando el serial de mazazos judiciales a los que nos ha acostumbrado el Consistorio.