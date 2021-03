Las riberas del Nela que nadie cuida

La comarca es un paraíso natural donde los cursos fluviales conforman su orografía y atraen a gran cantidad de visitantes, ávidos de pescar en ellos o disfrutar de las cascadas que forman en muchos rincones. Pero tanta riqueza hidrográfica también da más de un quebradero de cabeza, dado que muchas veces las márgenes de los ríos aparecen completamente abandonadas a su suerte, como ocurre en el barrio de Santa Dorotea, en Cigüenza. Tras dar trámite a una queja ciudadana, el Procurador del Común ha recomendado al Ayuntamiento de Villarcayo que verifique el estado de los árboles con un informe técnico para así garantizar la seguridad de todos los vecinos y senderistas que transitan por la ribera y, en especial, por el PR BU-147 Senda de la ribera del río Nela.

El Procurador del Común continúa señalando en su recomendación que a la vista de las conclusiones del informe se tomen decisiones sobre la supresión de los árboles viejos y secos o sobre la poda de los que acumulan ramas en mal estado que se pueden desprender en cualquier momento. Y termina su escrito planteando al Consistorio villarcayés que "valore la posibilidad de programar revisiones periódicas de la situación estructural del arbolado urbano de ribera de su municipio para que no se reproduzcan los inconvenientes que se han puesto de manifiesto en esta queja".

El alcalde, Adrián Serna, afirma que se va a solicitar ese informe técnico del arbolado de la ribera del Nela a la altura del Barrio de Santa Dorotea en Cigüenza y "en base a sus conclusiones veremos si se aconseja o no acometer la actuación". No obstante, el regidor villarcayés admite que en la ribera del Nela hay multitud de lugares en la misma situación", a lo que añade que "hay muchas sentencias contradictorias sobre a qué Administración le compete conservar las riberas, porque la legislación no lo deja nada claro". En cualquier caso, si es cierto que el desbroce y el mantenimiento son competencia del Ayuntamiento cuando se trata de tramos urbanos. Lo admite Serna y lo indica el Procurador del Común en el escrito enviado recientemente al Consistorio.

Permiso de la CHE. El ente regional de defensa de los derechos de los ciudadanos señala al Ayuntamiento que debe de tramitar ante la Confederación Hidrográfica del Ebro "una declaración responsable de las actuaciones menores de limpieza, conservación y mantenimiento del cauce que se estimen convenientes con el fin de erradicar los problemas de seguridad" que están causando estos árboles. Pero el alcalde no tiene claro si bastará con una declaración responsable ante la CHE, un trámite sencillo, o habrá que solicitar una autorización de rango mayor. "Pienso que será necesario otro tipo de permiso, porque habría que cortar árboles", avanza.

Y cuando hay que pedir autorizaciones a la CHE hay que esperar con paciencia. Y mientras, que nadie toque un árbol, si no quiere pagar un buen pico, como le ocurrió hace ya casi una década al Ayuntamiento medinés que tuvo que desembolsar unos cuantos miles de euros por talar sin permiso varios chopos de la ribera del Trueba que estaban estropeando los aledaños del campo de fútbol del Alcázar y eran un peligro por su antigüedad y las ramas que iban perdiendo. En cualquier caso, el alcalde muestra su extrañeza por un motivo y es que el ciudadano que se ha dirigido al Procurador del Común, nunca ha comunicado su malestar ni su queja en la Administración más cercana, el Ayuntamiento.