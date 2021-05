La Arandina se planta y el play off se aleja

Continúan corriendo los días para la Arandina. El conjunto ribereño trabaja a contrarreloj para hacer posible el escenario del premio del play off a una temporada tan difícil como compleja fruto de la crisis sanitaria, pero que parece haberse enfriado notoriamente en las últimas horas hasta el punto de escuchar, por parte de miembros de la propia directiva, que ahora mismo la entidad de El Montecillo se encuentra instaurada en el «no».

No a la disputa de una fase de ascenso que, como ya reconociera a DB el pasado sábado la presidenta del club, Virginia Martínez, y ahora se encargue de replicar otro de los dirigentes del equipo, en este caso Francisco Galán, principalmente serviría para aportar más deuda, si cabe, a las debilitadas arcas del club.

«La gente se piensa que lo que tenemos que salvar es el play off, pero lo que venimos haciendo todo el año, día tras día y mes tras mes, es salvar la temporada de una situación de la que nosotros no somos responsables», ha añadido.

«Porque esto no es sólo ver cuánto cuesta lo que queda. Es más que eso», ha apuntado Galán en un discurso en el que, además, ha querido destacar que directiva y plantilla ya hablaron del tema tanto al inicio de curso (septiembre) como el pasado enero.

«Les dijimos, señores, hemos identificado que el club no puede. Os pedimos perdón y si es necesario llegar a un acuerdo, lo hacemos, pero no podemos mantener ni cumplir el dinero de los contratos». Un tema al que se sumó, indica, «cómo estaba la situación del club, lo que veníamos arrastrando y cómo estábamos en ese momento», pero un diálogo, también, que no acabó por fructificar y que les obligó, en lo sucesivo, a inyectar liquidez de forma personal a las arcas del club.

Pero eso ha llegado a su fin. Y lo ha hecho porque los gastos ( harto complicados de soportar ya de por sí durante todo el año), y la prórroga de la competición varias semanas más de lo establecido originalmente (por el aplazamiento por covid del duelo entre La Virgen y Mirandés B), ha terminado por desbaratar del todo la hoja de ruta ribereña. Tanto, que desde el club se ha transmitido que, debido a ello, no se abordarán gastos extra para «no ampliar» más la deuda de éste.

Gastos entre los que entraría el mencionado play off ya que, pese a generar «una opción de ascenso», lo haría a costa de «comprometernos más». Y «¿cuánto?», expone,y «¿cuánto se debe?». Porque «las deudas es obligatorio pagarlas», finaliza. Tanto «nóminas», como «gastos corrientes de competición» o pagos a «entrenadores base». También «empresas que dan servicio al club». Por eso manifiesta: «No me preocupa lo que pase este año. Me preocupa el que viene y el siguiente», pero sobre todo «no echar por tierra todo el trabajo que se ha hecho».