Carolina Marín arrasa en su estreno en el Europeo de Kiev

La jugadora española Carolina Marín inició este miércoles la defensa de su título continental con una apabullante victoria en su estreno en el Campeonato de Europa de Bádminton que está acogiendo Kiev ante la bielorrusa Anastasia Cherniavskaya.

La onubense, gran favorita al oro y tetracampeona europea, dejó claro que el parón competitivo de casi dos meses no ha afectado a su juego y debutó en la cita cediendo únicamente 13 puntos al imponerse por 21-2 y 21-11 ante la 227 del mundo.

La actual campeona olímpica no jugaba desde que conquistase el pasado 7 de marzo el título en el Abierto de Suiza, éxito que logró pese a jugar con una rotura en el sóleo, que le hizo perderse el prestigioso All England. Pero en su estreno en el Europeo, la cuatro del mundo no dio opción a ningún atisbo de sorpresa.

Cherniavskaya ganó el primer punto del partido, pero recibió 16 consecutivos por parte de Marín, que no aflojó ante una rival muy nerviosa y desarbolada. Tras el primer set, la bielorrusa se tranquilizó algo más y dio algo más de 'batalla' a la española, aunque esta se escapó pronto en el marcador y manejó bien el duelo.

En la ronda de octavos de final, la jugadora onubense se verá las caras con la neerlandesa Eijbergen Soraya De Visch, 71 del mundo, y a la que derrotó el año pasado en el Barcelona Spain Masters por 21-8 y 21-13.