Saint Laurent imagina una mujer sin complejos para el invierno

Entre imponentes acantilados, glaciares y una naturaleza indómita, Saint Laurent presentó este miércoles para el invierno 2021 una colección vibrante y colorida, que sacude los códigos burgueses de la 'maison' e introduce a una mujer moderna y sin complejos.

Su desfile fue virtual debido a la pandemia y, tal y como había anunciado la casa de moda en abril del año pasado, tuvo lugar de nuevo fuera del calendario parisino.

El catálogo del diseñador belga Anthony Vaccarello, según dijo la firma en un comunicado, dejó lugar "a lo etéreo".

"Las cosas serias te empujan a tomarte otras cosas menos en serio. Encontrar el equilibrio mientras estás al límite es una actitud sofisticada", dijo el director artístico, que asumió el cargo en 2016 procedente de Versus Versace.

La casa no desveló a propósito el lugar de rodaje del filme, pero la grandiosidad de ese paisaje contribuyó a subrayar la ligereza de las piezas: trajes muy cortos en tweed de estilo sesentero, bodies metalizados en dorado, plata o rosa y de amplio escote o tops que dejaban al descubierto el vientre.

