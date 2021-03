Montija ultima 3 viviendas municipales y proyecta otras 3

La constructora Furelos Louzao S.L. ultima las obras que están transformando la segunda planta del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Villasante de Montija. Una inversión municipal de 181.114 euros está haciendo posible la construcción de tres viviendas municipales que el Consistorio ofrecerá en alquiler, mientras ya se redacta el proyecto para habilitar otras tres en la primera altura del inmueble, que el alcalde, Florencio Martínez, prevé financiar con los presupuestos de 2022.

Si se cumplen las previsiones, los tres primeros pisos, de uno y dos dormitorios, estarán listos en dos meses. Una vez acaben los trabajos de construcción en las viviendas de 69, 68 y 48 metros cuadrados, el equipo de gobierno trabajará en el pliego de condiciones que habrán de cumplir los inquilinos de los inmuebles. El alcalde está dudando si amueblar o no las viviendas, ante el temor de que el equipamiento sufra daños y su reposición suponga un gasto municipal constante. Otra de las posibilidades que baraja Martínez es la de dejar en manos de los inquilinos su compra y, a cambio, condonar parte o todo el alquiler durante el tiempo proporcional al gasto realizado. Asimismo, el regidor espera poder marcar en el pliego de condiciones para alquilar las casas la obligatoriedad de estar empadronado en el municipio y que la vivienda sea residencia habitual y no segunda residencia.

La edificación estrenó nuevo tejado hace unos quince años y mantiene en buenas condiciones su estructura, por lo que obra actual solo está encaminada a renovar las escaleras y dejar hueco para el futuro ascensor, reforzar los forjados con hormigón y acondicionar las tres viviendas de la segunda planta después de su vaciado. Todas contarán con un salón y cocina unidos en la misma estancia y un solo baño. El interés municipal es poder ofertar a nuevos trabajadores de las residencias El Mirador y Los Robles o del polígono industrial una vivienda en el municipio ante la escasa oferta existente.

potabilizadora. Otra importante actuación que se financiará con los presupuestos de este año y parte del remanente de tesorería será la estación potabilizadora (ETAP), adjudicada por 839.153 euros a Gestión y Técnicas del Agua S.A. No obstante, el comienzo de las obras que mejorarán la calidad del agua de once localidades se está demorando más de lo que el alcalde hubiera deseado debido a que están por llegar las autorizaciones de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Ebro para el tendido de un kilómetro que llevará la electricidad desde Agüera hasta la ETAP. Otra inversión de 192.650 euros servirá para instalar contadores de agua inteligentes en las once pedanías, cuyo servicio de agua gestiona el Consistorio. Tras su colocación está previsto modificar la ordenanza para que los precios sean mayores para quienes más consuman. Actualmente, todos los vecinos abonan 46 euros al año por el agua sin tenerse en cuenta su consumo.