Burgos-Unionistas: un duelo fraternal

El partido que el próximo sábado se disputará en El Plantío tendrá tres puntos en juego importantes tanto para el Burgos como para el Unionistas, aunque irá más allá para dos hermanos, que en esta ocasión serán rivales. Miguel Pérez ‘Michu’ es el director deportivo del club blanquinegro, mientras que Hernán Pérez dirige desde el banquillo al conjunto charro.

Se enfrentarán por tercera ocasión, ya que la pasada campaña Hernán entrenaba al Barakaldo y en la pretemporada el Unionistas fue uno de los rivales del cuadro local. «Enfrentarse a un hermano siempre es especial y más en unas circunstancias como en las que estamos en la que no existe el temor a que a alguno le suceda algo negativo, sino que estamos peleando por algo positivo», comenta el entrenador del cuadro salmantino.

Es cuatro años y medio mayor que el mandatario burgalesista. Les une la pasión por el fútbol y sobre todo una estrecha relación en la que lo comparten todo, hasta la información de los rivales a los que se van a encontrar por el camino en esta segunda fase. «Ayudarnos es la mejor manera de que cada uno pueda conseguir los objetivos. Eso siempre viene bien y estamos agradecidos de la colaboración», comenta el hermano mayor.

Ambos comenzaron el curso con la ilusión de encontrarse en esta situación, luchando por un puesto en el play off y con el objetivo prioritario, entrar en la Segunda B Pro o Primera División de la RFEF ya en el bolsillo. Aunque ambos reconocen que los proyectos en los que están embarcados son diferentes. El Unionistas llega a esta segunda fase con los deberes hechos. Sin embargo, como asume Michu, para el Burgos era una obligación conseguir un billete para la Pro e incluso meterse en los play off. «No me voy a esconder ahora y siempre hemos dicho que la meta final es el ascenso a Segunda», admite.

El conjunto de Salamanca ha sido una de las sorpresas agradables de la primera fase y se ha colado en los puestos de privilegio de un grupo en el que los favoritos eran otros. Para muchos, la mano de Hernán Pérez ha sido esencial para que esto ocurriera. El presupuesto que ha manejado para dar forma a la plantilla ha sido inferior que el que ha tenido su hermano en el Burgos CF. El sábado, la escuadra blanquinegra es favorita, aunque el conjunto salmantino promete batalla.

«El que pierda pagará las cañas», afirma Michu entre risas, aunque Hernán está dispuesto a rascarse el bolsillo si los puntos regresan en el equipaje de su equipo. «La victoria nos hace mucha falta», indica el entrenador de los salmantinos, que incluso bromea y propone un trato: «Nosotros les vencemos los dos partidos y ellos que ganen al resto y queden primeros».

La victoria es el único resultado que ambos tienen en mente, aunque también reconocen que el disgusto de una derrota sería menor si ven a su hermano sonreír después del choque. «En el peor de los casos, si no nos sale bien, no estaría tan triste como si es otro equipo el que te gana. Si vencen ellos, algo de alegría nos llevaremos porque mi hermano estará contento», explica Hernán Pérez en tono jocoso.

Una vida juntos. Se conocen en todas las facetas del fútbol y es que incluso llegaron a compartir vestuario en el Vetusta. Michu era juvenil y el primer equipo del Real Oviedo ya había sido descendido administrativamente a Tercera, por lo que el filial no tenía nada que hacer. «Aunque era muy joven ya era una de las referencias de la cantera del club y estuvo con nosotros», relata Hernán. También se han enfrentado defendiendo distintos colores.

Además, en el Langreo Michu estuvo a las órdenes de su hermano como jugador, posteriormente fue uno de sus ayudantes en el cuerpo técnico, para acabar ocupando el puesto de director deportivo cuando Hernán estaba aún en el banquillo asturiano.

«Para mí siempre fue una referencia. Hablamos muchos de los días de fútbol. Nos ayudamos en todo lo que podemos, aunque este sábado vamos a querer ganar los dos. La comunicación ha sido siempre muy fluida, por lo que en todo lo que nos podemos echar una mano lo hacemos», expone el director deportivo.

Los halagos entre ellos son continuos. Mientras el blanquinegro habla del «temporadón» que ha hecho el Unionistas, el mayor destaca el crecimiento que ha tenido el cuadro burgalés a lo largo de la Liga y el gran nivel que está mostrando.

Es más, Hernán da ya por clasificado al Burgos para el play off. «Cuando comenzó esta segunda parte se hicieron cuentas y se hablaba que con 39 puntos se podía alcanzar la tercera plaza y el Burgos ya tiene 40. Creo que se clasificarán de forma holgada», afirma.