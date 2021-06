Vecinos de La Flora reclaman más control policial

Beber, cantar, gritar y volver a beber, a cantar y a gritar. En el exterior de los bares, sin medida y sin horario. ¿Distancia social? ¿Eso qué es? Fumando en las terrazas, con las mascarillas de bufanda o en el bolso, ocupando el espacio que debía ser de todos y dañando, en definitiva, la convivencia con los vecinos.

Este es el panorama que han vuelto a encontrarse los habitantes de Las Llanas y del casco alto de la ciudad en cuanto ha llegado el fin del toque de queda. Su paciencia ya se ha colmatado, y eso que ni siquiera ha transcurrido un mes desde que finalizó el estado de alarma el pasado 9 de mayo.

Los dos fines de semana previos ya había habido jaleo, pero fue el pasado cuando la Policía Local tuvo que detener a cuatro personas en La Flora que habían arremetido contra los agentes que vigilaban la zona, toda una evidencia del grado de embriaguez y agresividad que algunos pueden alcanzar contra la autoridad. La historia se volvió a repetir en la madrugada de este último sábado, con otros tres arrestados por una pelea en Fernán González. Agentes municipales acudieron a apaciguar los ánimos tras observar que un joven agarraba a otro por el cuello. Cuando fueron a separarles, el agresor se mostró violento y faltó al respeto de los policías, además de no querer identificarse. En su defensa acudió su hermano, con las mismas malas formas. Tras un forcejeo con los funcionarios terminó también detenido, igual que una tercera persona de la pandilla, que además se puso a grabar la intervención con el teléfono móvil, informó la concejala Blanca Carpintero.

Pese a que el dispositivo se había reforzado tras la caducidad del estado de alarma, se vieron impotentes ante un "número inusualmente elevado" de personas concentradas entre Huerto de Rey, las Llanas y el casco alto. La concejala de Seguridad Ciudadana, Blanca Carpintero, ya reconoció hace unos días a este periódico su preocupación por este problema en las zonas de ocio y anunció la convocatoria de una reunión con la Policía Nacional para tratar de buscar soluciones coordinadas entre los diferentes cuerpos de seguridad.

Ahora, una vecina de Huerto de Rey que contempla cada noche de fiesta el paisaje alcohólico desde su balcón, sostiene que el control policial debe buscar fórmulas "más eficaces" que la mera presencia policial desde la distancia, pues reconoce que ante varios cientos o incluso miles de personas es imposible que unos pocos agentes actúen: "No son antidisturbios, están vendidos".

En su frustración, tira de hipérbole para explicar: "Hemos presentado muchas denuncias como comunidad de vecinos, hemos llamado 8.000 veces al Ayuntamiento y tanto ellos como nosotros tenemos claro dónde está el origen del problema". Se refiere en concreto a los "establecimientos incumplidores" que, asegura, venden alcohol a menores a sabiendas de que lo son y que no respetan los horarios de cierre de los establecimientos ni la distribución de las mesas, y que tampoco son capaces de controlar el número de clientes que se arremolinan delante de su local.

impecables o de escándalo. "Hay bares que se lo están currando con un comportamiento impecable, pero el caso de otros es un escándalo y está clarísimo cuáles son", subraya: "Si la hostelería ha sido una víctima directa de la pandemia, nosotros ya lo éramos de la fiesta nocturna antes de que llegase todo esto y ahora lo hemos vuelto a ser, incluso más. Quien no haya pasado por aquí una noche de fin de semana no se hace una idea de la gente que llega a juntarse".

Aunque ya está permitido el consumo en interiores, la costumbre adquirida en los últimos meses de preferir el aire libre también se ha impuesto entre los locales de ocio nocturno, que ahora pueden abrir hasta la 1,30 durante las noches de viernes y sábado. Ataviados con abrigos, o incluso sin necesidad de ellos y demostrando el buen estado de su calefacción interna, cientos de jóvenes se pasan horas en la calle armando un jaleo creciente.

Otro vecino, también en la plaza de La Flora, recalca la imagen "cochambrosa y tercermundista" que quedan muchas mañanas de viernes, sábado y sobre todo domingo.

"Muchos de los que consumen en los establecimientos son menores, es algo evidente. No respetan nada. Mean, vomitan, rompen los cristales. El que no conozca esto alucina. Se pasan todo por el forro porque la Policía está perdiendo autoridad, y estoy seguro de que si les llegan las multas las recurren y listo", lamenta.

Recuerda este ciudadano que "durante unos años pareció que esto iba a mejorar con la proliferación de establecimientos que se centraban en el horario diurno y cuyo negocio eran los pinchos y las cañas o los vinos, pero ahora ha vuelto a ser imposible".

Apunta, además, que "desde que cerraron la entrada al garaje de La Flora, para evitar los orines, la calle Fernando III el Santo se ha convertido en el meadero oficial. Esta podría ser una zona preciosa y tras el fin de todas las medidas restrictivas se está volviendo asquerosa. Este no puede ser el tipo de ocio que quiera la ciudad".

"Es lo de siempre". Precisamente la calle Fernando III el Santo es una de las que comunica La Llana de Afuera con el casco alto, otro de los refugios habituales para botellones y el consiguiente vandalismo derivado del alcohol.

Desde allí, un portavoz de la Asociación de Vecinos Casco Alto, apunta que "está habiendo menos problemas de lo que nos temíamos, quizás porque la aglomeración de gente se está concentrando abajo", en referencia a La Flora y Las Llanas. Aun así, comenta que "más allá de las calles principales, que la Policía Local recorre en coche, no entran a pie en otras vías secundarias como Valentín Palencia u Hospital de los Ciegos y en esas tenemos los problemas de siempre de orines, rotura de cristales, vidrios estallados y suciedad derivada del botellón". Esta misma fuente recuerda: "Llevamos tiempo diciendo que a los chavales hay que ofrecerles otras alternativas de ocio. Si no, siempre habrá botellón. Lo tuvimos incluso durante el confinamiento más duro, cuando solo se podía salir a comprar y a trabajar y sin embargo escuchábamos grupos que se refugiaban en la ladera del Castillo. Y lo mismo pasaba más allá de la hora del toque de queda", concluye.