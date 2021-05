El Día Mundial Sin Tabaco apuesta por espacios sin humo

El tabaco mata. Esta es una aseveración que nadie discute. Para recordarla se celebra el lunes el Día Mundial Sin Tabaco, en la que se implica el Ayuntamiento de Burgos con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer. La concejala de Sanidad, Blanca Carpintero, y el presidente de esta entidad en Burgos, Eduardo González Campo, han llamado la atención sobre esta jornada, centrada este año en promover la ausencia de humo en espacios al aire libre donde, sobre todo, haya menores. Para ello, han colocado hasta 40 carteles en mupis y marquesinas de la ciudad con los lemas He elegido ir en bus, no respirar tu humo o En este lugar quiero respirar aire no humo, que golpearán las mentes hasta el 7 de junio. Además, el lunes la fachada del nº 1 de la Plaza Mayor se iluminará de color verde y la Asociación contra el Cáncer colocará una mesa informativa a la entrada de la Diputación de 10 a 13 / 14 horas.

González Campo recordó que 50.000 españoles mueren por culpa del tabaco al año en España y que uno de cada tres cánceres están relacionados directamente con este hábito.