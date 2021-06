Los irreductibles de la pandemia

Suena a tópico pero, al final, todo tópico lleva dentro una enorme verdad: son de otra pasta. Hablamos de esas personas que pertenecen a la generación que ha entrado en la novena década de la vida, que estuvieron en el punto de mira de la covid, que vieron cómo muchas de sus coetáneas caían víctimas de esta enfermedad pero que siguen indemnes a sus noventa y tantos años. Juan Francisco Lorenzo médico internista y consultor de las residencias de ancianos durante los peores meses de la crisis sanitaria, cree que son tres los factores que hacen que a la edad en la que para mucha gente todo son achaques, y de los graves, haya irreductibles que siguen adelante y con muy buena calidad de vida. «Hay varias razones por las que unas personas han resistido y otras no. Principalmente, hablamos de una buena genética, de un historial de hábitos saludables y de una buena protección durante la pandemia que evitara los contagios».

El geriatra Álvaro Da Silva, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UBU, médico de los centros residenciales de la Diputación y secretario de la Sociedad Castellano y Leonesa de Geriatría y Gerontología, añade un cuarto factor que resulta determinante y que es la funcionalidad de las personas mayores: «El buen estado general y el buen afrontamiento del estrés, de las lesiones y de las infecciones se relaciona con el estado funcional global de la persona. En Geriatría los tres ámbitos que evaluamos son la función física o las actividades de la vida diaria, instrumentales o básicas; la función cognitiva, y el aspecto social, las tres ‘patas’ esenciales para tener una calidad de vida óptima».

En este sentido, Da Silva explica que la gente mayor que no deja de hacer una actividad física -sea la que sea, desde caminar o jugar al tenis hasta hacer ‘crossfit’ como uno de sus pacientes de 87 años, «gracias al cual me enteré de lo que era»-, que mantiene el interés por lo que le rodea, lee, ve las noticias y tiene un grupo sólido de amistades tiene una reserva funcional «que puede con todo», por lo que resulta imprescindible que esto se vaya preparando a lo largo de la vida: «Yo veo todos los días a mayores que me sorprenden porque pasan una infección y un infarto y cualquier otra cosa y siguen adelante».

Si a esto se le suma un buen estado emocional, los mayores mucho más allá de los 80 pueden tener una gran calidad de vida. «Hay casos de enamoramiento a esas edades y les da la vida. Tengo grabada la historia de una pareja, que se conocieron en la residencia, ella soltera y él viudo, que se enamoraron como adolescentes, se apoyaron muchísimo y probablemente por eso atravesaron la pandemia aunque por desgracia él falleció por otra causa, pero durante el tiempo que estuvieron juntos fueron una medicina el uno para el otro».

Lo que es seguro que hay detrás de todos estos ancianos es una genética a favor, como indica Lorenzo: «Todos nacemos con los mismos órganos pero hay gente a la que le empiezan a fallar antes y a otra, después. Y de la misma manera que a los 90 años a uno le puede ir el corazón fenomenal y otro tener arritmias o insuficiencia cardíaca, en el caso de la pandemia por coronavirus ha habido personas de esas edades con sistemas inmunológicos muy competentes comparados con los de otras que lo tenían más debilitado y no han podido con ello».

Después están, por supuesto, los estilos de vida saludables que se hayan practicado: una alimentación sana y variada, no fumar, no consumir alcohol y tener un cierto grado de satisfacción con la vida: «Lo físico y lo emocional van en paralelo y los nonagenarios son de una generación que les ha tocado pasar mucho, han vivido en muchas peores condiciones que los que llegamos después y no se han quejado de nada, tenían otros valores y otros objetivos».

«Son superhéroes». En esto coincide con Nieves Pereira, la única geriatra del Hospital Universitario de Burgos, que está adscrita al servicio de Traumatología para atender de forma global a aquellos pacientes mayores que ingresan por una fractura. «Sin olvidarnos de lo dura que ha sido la pandemia para los mayores en general, a partir de los 90 años hay personas que son auténticos superhéroes, que resurgen de sus cenizas. Muchas veces me pasa que tengo que decir a una familia que su padre o su madre puede que no salgan de un proceso determinado y ellos me contestan que muchos médicos antes les han explicado lo mismo pero que siempre han salido adelante. Creo que esto no se va a volver a repetir en otras generaciones».

Ella cree que la capacidad de resiliencia les viene dada porque fueron niños durante la Guerra Civil, pasaron una posguerra muy difícil («y a pesar de lo cual comían mucho mejor que ahora con pan de centeno, pescado azul y más hortalizas, lo que les ha beneficiado») y, en general, han trabajado mucho. Y lo sabe de primera mano porque tiene una abuela que acaba de cumplir 101 años. «En los últimos tiempos, en sus cumpleaños, le pregunto que cuál es el secreto para llegar tan lejos y siempre me dice que tener ilusión por vivir, no parar de hacer cosas, moverse y comer bien. Y parece que funciona, pero está claro que hay algunos que tienen una naturaleza especial». En este punto recuerda a una paciente de 99 años y fumadora que ingresó hace apenas unos días en su servicio por una rotura de cadera y su situación se complicó al punto de que los otros médicos que la vieron pensaron que era su final: «A las pocas horas estaba diciendo que tenía hambre... y le hemos tenido que poner un parche de nicotina porque estaba pidiendo ya un pitillo».

En cuanto a la supervivencia con respecto a la covid-19 en concreto, Lorenzo pone el foco en las condiciones en las que estuvieron durante la pandemia los ancianos: «En el caso de las residencias, que unas estuvieran muy bien desde el principio y que en otras se muriera mucha gente fue un problema de organización, nada más, no de que en una tuvieran mejores o peores medicamentos porque había los mismos para todas. Quienes estuvieron aislados del coronavirus no enfermaron y hubo residencias en las que no pasó absolutamente nada y otras en las que no se organizaron y no se sectorizaron bien, que reaccionaron tarde, y en cuanto entró el virus se diseminó con gran facilidad».

Con respecto a los mayores que vivían en sus domicilios, ocurrió lo mismo, los que menos contactos familiares tuvieron no enfermaron: «Muchos mayores se vieron infectados por sus nietos porque hay familias en las que los nietos desempeñan un rol que tuvieron que mantener durante la pandemia y, por desgracia, esto le ha costado la vida a más de un anciano».

Aún así, ha habido muchos nonagenarios que se infectaron, lo superaron y han seguido para adelante: «Cuando en un organismo entra el coronavirus se establece una guerra biológica entre cuánta población viral le ha infectado (es lo que se denomina la carga viral) y la competencia de su sistema inmunológico, es decir, que funcione bien tenga 90 años o los que tenga el paciente. Si hay poca población viral y un sistema competente se gana la batalla; si es al revés, te puedes morir, y son la genética y el estilo de vida los que preservan un sistema inmunológico de una u otra forma y en este caso estamos hablando de personas muy mayores que lo tienen fuerte de nacimiento y que se han cuidado, es decir, que si han llegado hasta ahí ha sido por algo».

Lorenzo cree, por otro lado, que ha habido un factor más de protección frente a la covid-19 que tiene que ver con la utilización de broncodilatadores por parte de personas con asma: «Se tuvo mucho miedo con respecto a los asmáticos o a las personas con patología respiratoria previa pero muchas de ellas utilizan inhaladores con corticoides, que se cree que han jugado un papel importante de protección para no infectarse por la vía respiratoria, que es por donde entra el virus, y hay mucha gente entre la población mayor que utiliza estos inhaladores, que les han protegido y que si se han infectado han impedido que hiciera una reacción inflamatoria muy severa».