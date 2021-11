La Federación de Bandas aspira a contar con 40 agrupaciones

La recién creada Federación de Bandas de Castilla y León, que aglutina, por el momento, bandas de Zamora, Benavente, Astorga (León), Villamayor (Salamanca), Pollos y Tordesillas (Valladolid), aspira a contar próximamente con hasta 40 agrupaciones de la Comunidad autónoma, a tenor de las bandas que han mostrado su interés por formar parte del nuevo registro.

"Nuestro objetivo es unir fuerzas, ser el nexo entre nosotros, las aportaciones públicas y privadas y seguir mejorando y trabajando para que la Comunidad tenga visibilidad con el trabajo que están haciendo las bandas de música", señaló el director de la Banda Maestro Lupi y presidente de la Federación, José López.

"Sobre todo, a nivel administrativo, formativo, conciertos y generar tejido económico para que las bandas, en esta situación tan complicada que acabamos de pasar, puedan mirar el horizonte de una forma más positiva", añadió.

La Federación de Bandas de Castilla y León apuesta por la creación de una banda federal, "en la que estemos representados a todos los niveles con los mejores músicos de la Comunidad"; la creación de cursos de distintas características y un ciclo de conciertos "que moverá por Castilla y León a todas las bandas que estén federadas", según apuntó el presidente.

José López hizo estas declaraciones en el Centro Social de Caja Rural de Zamora, que acogió la presentación de la Federación. El acto contó también con la participación del director de la Banda de Música de Zamora y tesorero de la Federación, Manuel Alejandro, y de la directora de la Banda de Música de Benavente, Isabel Durillo, así como con la del secretario general de la Fundación Caja Rural de Zamora, Feliciano Ferrero.

"Es un acto importante porque es muy interesante y provechoso para todos que todas las bandas de Castilla y León estén unidas bajo un mismo paraguas. A raíz de eso, nace la Federación de Bandas de Castilla y León. Es la primera vez que en Castilla y León se intenta hacer. Que haya un control y seguimiento de todas las bandas que en estos momentos están circulando por Castilla y León", destacó.

"El pistoletazo de salida no podía ser de otra forma y tenía que ser aquí, en Zamora, porque prácticamente fue donde nació la idea y con el apoyo de Caja Rural creemos que debemos arrancar esta andadura con uno de los cursos más importantes que va a desarrollar la Federación", señaló.

La Federación ofrecerá a las agrupaciones la posibilidad de asociarse con una cuota de 100 euros, más un euro por cada músico, lo que supone un coste "casi simbólico y que no cuesta un esfuerzo económico" a las bandas. "Ahora mismo, en cualquier federación, en la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Galicia, Cataluña o Madrid, federarse no es nada barato. Estamos hablando, casi siempre, de más de 400 euros al año. Nosotros entendemos la situación y optamos por que no es el momento de desangrar a las bandas un poco más", subrayó el presidente.

De esta forma, solo con la incorporación a la Federación, los integrantes de una banda tendrán la oportunidad de matricularse en el primer curso formativo por solo diez euros, en este caso, el de clarinete impartido por Juan Ferrer, clarinetista de la Orquesta Sinfónica de Galicia, profesor de la UAX, concertista internacional y artista de Buffet Crampon, programado para los días 10, 11 y 12 del próximo mes de diciembre en el local de la Banda de Música de Zamora.

"Tenemos diez cursos programados y hablamos de figuras como el clarinetista de la Sinfónica de Galicia, de la Escocia Cámara Orquesta y la directora asistente de la Sinfónica de Valencia, entre otras. Estamos buscando gente muy importante, de primer nivel, a nivel nacional y a nivel internacional y los precios que facilitamos son, más que nada, simbólicos", insistió José López.

"Ahora es el momento de mirar por las bandas. Por su situación económica y de aportar lo máximo que podamos a ese respecto. Cuantas más bandas se federen, tendremos muchísimo más peso en todas las cuestiones. La idea de la Federación no es solo tener que buscar recursos a nivel privado, como es el caso de la Fundación, sino que pensamos en algunas subvenciones que puedan llegar de la Unión Europea, que llegan a nuestro país y que se están devolviendo directamente porque nadie las está reclamando", concluyó.