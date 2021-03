Y comerse el escenario a pasos

La alegría, la emoción y los nervios que corrían ayer por los pasillos de Cultural Caja de Burgos no eran como los de otras veces. La ansiosa espera entre cajas en el ensayo general, las risas en los camerinos improvisados en salas de conferencias, las carreras en busca del bailarín que falta, los calentamientos de última hora... Las estampas eran las de siempre, pero se palpaba otro encantamiento. Y es que no puede ser una actuación más la que se hace después de más de un año sin saltar al escenario. Los alumnos de la Escuela Profesional de Danza se reencontraron ayer con el público por primera vez desde el mes de diciembre de 2019. Ni ellos ni sus profesores se podían creer que ese gran momento hubiera llegado. Pero sí, ocurrió. Y hoy han repetido (las entradas de la primera jornada se agotaron en un santiamén y Fundación Caja de Burgos habilitó una segunda).

Son las cinco de la tarde. Faltan dos horas y media para el inicio de la función. Cada grupo, separado como en una burbuja, se cambia, calienta, recibe los últimos consejos y comenta la jugada.

«Estamos muy contentos de volver al teatro. La danza es un arte y necesita expresar, comunicar, emocionar y esto se consigue con el público y en un escenario. Aunque en las clases nos lo pasamos fenomenal, el mensaje lo debe recibir alguien. Para los alumnos es súper importante y lo echaban de menos», resume María Eugenia García Pontes, profesora de Danza Clásica, al tiempo que aplaude que las familias tengan la oportunidad de seguir el avance de sus hijos como hacían antes de la pandemia.

El virus tampoco se perdió este regreso. García Pontes es muy consciente porque es la coordinadora covid en la Ana Laguna. Distancia de seguridad, control de entradas y salidas, gel y desinfectante en el calzado son parte del día a día.

Exprimir el minuto a minuto es la gran lección de Xabier Irurzun, también docente de Clásica. «Hay que vivir el presente. Vamos al momento. Sabíamos que teníamos esta fecha, desconocíamos cuál sería la situación epidemiológica. Si podemos, bien», resalta a escasos minutos del inicio del ensayo general. Empieza con puntualidad.

El espectáculo arranca con una muestra del trabajo de 1º a 4º de Clásica y Contemporánea. Darán paso a 5º y 6º, con piezas preparadas con los profesores invitados, Pau Arán, Jorge García Pérez e Íngrid Magriny. Ambas especialidades se alternan para avivar el programa. Y todos, sin excepción, con mascarilla. «Después de tanto tiempo, hemos planteado algo para que los alumnos puedan disfrutar, no solo mostrar lo que saben hacer, y no estén excesivamente nerviosos, cosa que no ha servido de nada. Están mucho más nerviosos, ahora es como si fuera la primera vez en su vida», observa Irurzun (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este miércoles)