Salas busca dar cobertura móvil a sus barrios

Los vecinos de Terrazas, barrio de Salas de los Infantes, podrán disfrutar en unos días en sus hogares de internet de alta velocidad, pero sin embargo no tienen aún cobertura de telefonía móvil. «Solo de Movistar, en puntos muy concretos y si el día está despejado, pero dentro de las casas, nada», detallaba Beatriz Mambrillas, vecina de la localidad, que se alegraba cuando el alcalde de Salas, Francisco Azúa, les anunció ayer que el ayuntamiento está trabajando en un proyecto para instalar una antena en el entorno del castillo de Castrovido para que ofrezca esa cobertura a sus tres barrios: Terrazas, Arroyo y Castrovido, y quizá también a la pedanía de Hoyuelos.

Según explicó el regidor están a la espera de conocer si se puede colocar en la zona donde están barajando. «El castillo está declarado como Bien de Interés Cultural, por lo que hay que delimitar los espacios, pero es la idea en la que estamos trabajando para poder dar ese servicio», comentó el alcalde. Será el Ayuntamiento de Salas el que corra con los gastos de la instalación de esta antena y previsiblemente la compañía que podría ofrecer el servicio sería Movistar.

Francisco Azúa adelantó este proyecto a los vecinos durante la visita a Terrazas del subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, para comprobar que el proyecto de instalación de fibra para ofrecer internet de banda ancha sigue su curso y en unos días sus vecinos podrán hacer uso de la fibra ya colocada. Con esta visita también daba respuesta a la queja de los propios vecinos hace un tiempo, ante el temor de quedarse incomunicados. «La compañía nos decía que nos iban a cortar el servicio a través del cobre y todavía no teníamos instalada la fibra, así que se lo comunicamos a Subdelegación ante el miedo de no disponer del teléfono fijo», afirmaba una vecina. De la Fuente tranquilizó a los habitantes de Terrazas. «El problema ya se ha solucionado y no os vais a quedar desconectados», les comentó.

Terrazas es uno de los núcleos de población incluidos en el Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación de 2019, que tiene que estar cerrado a diciembre de este año y que también afecta a Castrovido y Arroyo, por lo que el servicio en todos ellos es inminente, comentó De la Fuente.

En esa misma situación se encuentran los vecinos de Contreras, que recientemente protagonizaron una protesta para reclamar una autorización de la Confederación Hidrográfica delDuero que finalmente ya ha llegado, por lo que esperan que se pueda cumplir ese plazo.

El subdelegado recordó que el objetivo es que en 2025 todo el territorio español tenga banda ancha y 5G. Ese momento, el de pasar de los 3 gigas actuales a los 300 que promete la banda ancha, es esperado con ansia por algunos de los vecinos que ayer se reunieron con el subdelegado. «Nos va a facilitar mucho el teletrabajo, porque ahora para hacer ciertas operaciones es eterno y también poder hacer vídeo llamadas sin cortes ni interrupciones», comentaba Beatriz Mambrillas, quien define la fibra como «un gran avance en el medio rural».

Francisco Azúa también comunicó ayer a los vecinos de Terrazas que van a comenzar las obras para reparar el edificio de las antiguas escuelas y que utilizan como centro social. «Se va a arreglar el tejado, en mal estado, y se van a consolidar las paredes», comentó. La obra supondrá una inversión de unos 40.000 euros, vía planes provinciales, y estará finalizada antes de que acabe este 2021.