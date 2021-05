Los cinco jugadores con contrato en el Hereda San Pablo

Al Hereda San Pablo todavía le queda por jugar el play off de la Liga Endesa, pero ya está empezando a configurar la próxima temporada. Albano Martínez, director deportivo del club, ha asegurado durante un acto en la Universidad Isabel I que le gustaría mantener el bloque que tanto éxitos ha dado a la parroquia azulona, aunque confiesa que no será fácil. A nadie se le escapa que la gran campaña de la plantilla no ha pasado desapercibida para los ojeadores, que tratarán de 'pescar' en el conjunto burgalés. A día de hoy, Alex Renfroe, Xabi Rabaseda, Maksim Salash, Jasiel Rivero y Vítor Benite tienen contrato con el San Pablo de cara al próximo curso, aunque no faltarán ofertas, sobre todo por el ala-pívot cubano.

- Foto: Patricia González